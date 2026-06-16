“Andiamo avanti con il bando della Misura SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole). Basta polemiche!”: lo dichiarano i rappresentanti di Confagricoltura, Cia, Copagri e Coldiretti al termine dell’incontro tenutosi oggi con l’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana Luca Sammartino a Palazzo della Regione a Catania.





“Siamo tutti concordi – hanno aggiunto – nel chiedere che non ci siano ulteriori proroghe alla scadenza del bando e che si proceda il più celermente possibile ai pagamenti delle somme ai richiedenti che saranno ammessi”.

“Prendiamo atto – dichiarano le quattro Organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole siciliane – dell’azione dell’assessore e di tutto il dipartimento regionale a cui abbiamo esposto le varie problematiche che il settore sta vivendo, pur ritenendo necessarie maggiori risorse finanziarie per affrontare tutte le situazioni critiche, in particolare quella che sta vivendo il settore vitivinicolo. A tal fine auspichiamo che il governo regionale e l’Ars possano reperire ulteriori somme per dare risposte ai produttori”.

Luogo: Catania, Palazzo della Regione

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