Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21.00 il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospita “Made in Italy”, spettacolo interpretato da Barbara De Rossi, scritto da David Norisco, con Orchestra filarmonica, Video Art di Emanuele Rossi e regia di Francesco Branchetti

Al centro della scena la voce e la presenza di Barbara De Rossi, interprete di un racconto che attraversa idealmente l’Italia restituendone suggestioni, memoria e identità culturale. In “Made in Italy” la sua interpretazione diventa filo conduttore di un percorso che intreccia parola, musica e immagini, guidando il pubblico in un viaggio capace di coniugare narrazione e dimensione emotiva. Con sensibilità e misura, l’attrice dà corpo e intensità ai luoghi evocati e alle atmosfere richiamate in scena, trasformando il racconto in esperienza condivisa e offrendo una lettura partecipe e consapevole del patrimonio culturale che lo spettacolo celebra.





Lo spettacolo si ispira allo spirito del Gran Tour tra Settecento e Ottocento, quando poeti, musicisti e nobili europei attraversavano la penisola mossi da una profonda tensione culturale. Oggi quel viaggio viene riletto con “curiosa determinazione”, attraversando alcune regioni italiane per riscoprire luoghi, monumenti e musica che rappresentano il bagaglio culturale che ci ha fatto crescere.

In un tempo in cui si corre verso le grandi metropoli del mondo, lo spettacolo invita simbolicamente a fermarsi e a tornare alla ricchezza della propria identità culturale. «Torniamo un attimo tra noi e il viaggio non avrà mai fine perché conoscere è volare oltre la soglia fisica consentita».

L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle ore 21.00 al Teatro Mandanici.

Botteghino: 331 670 3392

