Basta fare un giro per i nostri quartieri, dal centro storico alle periferie, per imbattersi nello stesso desolante spettacolo: centinaia di auto abbandonate, arrugginite, cannibalizzate o vandalizzate. Non sono soltanto un pugno nell’occhio per il decoro urbano, ma veri e propri rifiuti speciali a cielo aperto che occupano preziosi posti auto, ostacolano la viabilità e rappresentano un rischio concreto per la sicurezza e per l’ambiente.

Oggi a Palermo contiamo circa 1.200 istanze e segnalazioni di veicoli abbandonati in attesa di intervento. È una montagna burocratica rimasta bloccata per anni, anche a causa di cortocircuiti normativi, primo fra tutti la presenza di fermi amministrativi sulle carcasse.



Ora, però, il quadro è radicalmente cambiato.







Con l’entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, il Parlamento ha finalmente rimosso l’ostacolo principale. I Comuni e gli enti locali hanno oggi strumenti giuridici snelli ed efficaci per procedere alla demolizione dei veicoli fuori uso e alla loro cancellazione dai registri, persino in presenza di fermi fiscali, velocizzando i tempi di accertamento e di eliminazione. La norma parla chiaro: una volta accertato che il mezzo è inutilizzabile, e trascorsi 60 giorni dalla notifica al proprietario senza opposizioni, il Comune ha il potere e il dovere di rimuovere il veicolo e avviarlo alla demolizione. Senza più attese infinite. Per questo motivo ho inviato una formale richiesta all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti affinché Palermo si doti immediatamente di un piano operativo straordinario e delle risorse necessarie per smaltire l’arretrato delle 1.200 pratiche giacenti. Non possiamo permetterci di lasciar cadere nel vuoto questa opportunità normativa.





Servono:

un’azione coordinata tra Polizia Municipale, Settore Ambiente e società partecipate per mappare e catalogare rapidamente le carcasse segnalate dai cittadini;



procedure d’ufficio accelerate per far scattare i 60 giorni previsti dalla nuova legge;

piani di rimozione a tappeto, quartiere per quartiere.

Restituire spazio, decoro e sicurezza ai palermitani non è un’opzione: è un dovere. La legge ci dà finalmente gli strumenti per farlo. Adesso spetta all’Amministrazione dimostrare la volontà politica di trasformare le norme in fatti concreti. Io continuerò a vigilare e a fare pressione in Consiglio Comunale affinché ogni singola carcassa abbandonata venga rimossa dalle nostre strade.

NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE, Sud Chiama Nord



Luogo: palermo, SICILIA

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