«Basta retorica sulla pelle delle donne. Dobbiamo certamente condannare e indignarci per i drammi del femminicidio, della violenza e degli abusi, ma abbiamo anche l’obbligo di dare risposte concrete affinché ciò non accada più e si inizi a costruire una società migliore. Perché non possiamo più tollerare di avere differenze salariali per le donne, o non poter garantire gli asili nido per i bambini da zero a 36 mesi, in Sicilia siamo all’8 percento contro il 50 percento dell’Emilia, sapendo che spesso è la donna a rinunziare alle proprie aspettative e alle proprie aspirazioni per pensare ai figli e alla famiglia. Così come non possiamo non avere sufficienti servizi di sostegno alle donne che subiscono abusi o denunciano, solo per citare alcuni dei problemi che ci trasciniamo da sempre, e che purtroppo restano al palo creando disuguaglianze di genere, piuttosto che azioni di prevenzione e di educazione, ad iniziare dai più piccoli, al rispetto e all’affettività».

Così il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, stamani, domenica 26 novembre 2023, in occasione della manifestazione che ha celebrato e ricordato nella cittadina iblea, promossa dall’Amministrazione e dalla Presidenza del Consiglio comunale, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

In tanti, in questa fredda giornata domenicale, non hanno voluto mancare a questo momento per dire «Basta alla mattanza contro le donne», come l’ha definita la Presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo, aprendo l’appuntamento per la posa di un mazzo di fiore sulla panchina rossa di Piazzetta Dante Alighieri, luogo che nel 2018, con l’apposizione di una targa, è stato scelto a simbolo dell’impegno della città nell’eliminare la violenza sulle donne e ricordare le tante donne vittime di violenza e di femminicidio, non ultima Giulia Cecchettin, e con lei anche le due giovani donne e madri canicattinesi uccise per mano di chi diceva di amarle, la ventenne Laura Petrolito (17 marzo del 2018), e 36enne Maria Ton (16 giugno 2014).

Con il Sindaco Paolo Amenta e la Presidente Loretta Barbagallo c’erano i componenti la Giunta, Consiglieri comunali, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Lgt Sebastiano Pappalardo, Comandante della locale Stazione Carabinieri, la Polizia Municipale con in testa il Comandante Giuseppe Casella, la Vice Presidente regionale della Fondazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, Pinella Miano, il Gruppo comunale di Protezione Civile, i rappresentanti e le delegazioni di molte delle realtà associative e sociali della città, insieme a tanti cittadini che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la condanna di ogni violenza e l’auspicio di un nuovo percorso che parli di prevenzione e di cambiamento di quella cultura patriarcale e del “possesso delle libertà delle donne” che sta alla base dei fenomeni di violenza sulle donne.

L’appuntamento di Piazzetta Dante Alighieri, armonizzato dalle note del flauto della M° Paola Gattinella del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, ha fatto seguito all’atro momento celebrato ieri, sabato 25 novembre, dal mondo dello Sport. A scendere in campo nell’impianto di Padel di via Solferino, su iniziativa nazionale dell’AICS in contemporanea in 17 città, tra queste Canicattini Bagni, sono stati i soci e gli atleti del Tennis Club Canicattini guidato dal Presidente Sandro Lentini, con “Parete di Genere”, con incontri misti di Padel per le pari opportunità e contro la violenza sulle donne.

Un flash mob sportivo contro la violenza di genere, che ha visto anche la presenza del Sindaco Paolo Amenta e dell’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro insieme ai colleghi di Giunta.

Le iniziative e i momenti di riflessione e sensibilizzazione sulla violenza alle donne a Canicattini Bagni non si concludono con l’appuntamento di Piazzetta Dante Alighieri, martedì 28 novembre saranno gli studenti del locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, con il supporto di specialisti del settore, a ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza e di abusi.

