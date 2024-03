Sabato 2 marzo a conclusione della celebrazione eucaristica in ricordo del 17° anniversario del “Dies Natalis” di Nino Baglieri è stato dato l’annuncio ufficiale della chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Nino Baglieri, Volontario con Don Bosco.

A distanza di un anno dall’arrivo di mons. Salvatore Rumeo la fase diocesana volge al termine, è stato uno dei suoi primi desideri non appena diventato Vescovo di Noto.

La causa sarà ufficialmente chiusa il 5 maggio 2024 alle ore 18 presso la Chiesa Madre di San Pietro a Modica. L’annuncio ufficioso è arrivato il 2 dicembre 2023 dallo stesso mons. Salvatore Rumeo.

Dopo 12 anni si chiude la lunga fase di raccolta delle informazioni e della preparazione di tutte la documentazione. Ora si avvia una nuova fase verso la Beatificazione, infatti tutto arriverà a Roma in Vaticano presso la Congregazione delle Cause dei Santi, dando così inizio alla cosiddetta “fase romana”.

“Dopo 17 anni della nascita al cielo di Nino il ricordo costituisce per noi un segnale molto forte. Dio non si scorda mai del nostro cammino. La presenza dei Santi e di coloro che hanno vissuto alla luce del Vangelo è per noi un segnale molto forte” ha affermato mons. Salvatore Rumeo nell’omelia.

Nino Baglieri è stato “Apostolo e missionario della gioia anche sotto il peso di quella croce che ha saputo abbracciare nella sua vita.Nino ha saputo consegnare la sua vita come Gesù nelle mani del Padre. Attraverso la croce possiamo raggiungere la luce. Perché attraverso la morte avviene la rinascita, qui c’è il mistero del Vangelo” ha commentato ancora mons. Salvatore Rumeo.

Alla Celebrazione erano presenti diversi gruppi della Famiglia Salesiana di Modica, l’Ispettore dei Salesiani di Sicilia don Giovanni D’Andrea, alcuni CDB, diversi sacerdoti salesiani e diocesani, la famiglia e gli amici di Nino Baglieri. Presente inoltre il sindaco di Modica, Maria Monisteri.

A conclusione della celebrazione è stata inaugurata una nuova parte del Museo di Nino Baglieri, con l’aggiunta di nuovi elementi.

