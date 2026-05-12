Giovedì 28 maggio alle ore 21:00 il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospiterà “BeatleStory – The Fabulous Tribute Show”, una produzione musicale e teatrale dedicata alla storia dei Beatles che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica in Italia e all’estero.

Più che un semplice concerto tributo, BeatleStory propone un vero e proprio viaggio attraverso la carriera dei Fab Four, dagli esordi nella Liverpool degli anni Sessanta fino agli ultimi celebri anni della band. Lo spettacolo combina esecuzioni dal vivo, contributi video, ricostruzioni sceniche, cambi di costume e immagini d’epoca, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di raccontare non solo la musica dei Beatles, ma anche il contesto culturale e sociale di un’intera generazione.





Sul palco un cast di musicisti professionisti provenienti dai prestigiosi circuiti del West End londinese e di Broadway, elemento che distingue la produzione per qualità artistica e attenzione ai dettagli. La direzione artistica è firmata da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, con uno spettacolo costruito per ricreare fedelmente atmosfere, sonorità e stile della band più influente della storia della musica.

La scaletta attraversa tutte le fasi della carriera dei Beatles con oltre quaranta brani eseguiti dal vivo, tra cui “She Loves You”, “Twist and Shout”, “Yesterday”, “Come Together”, “Hey Jude” e “Let It Be”. Lo show è suddiviso in sei momenti tematici che ripercorrono l’evoluzione artistica del gruppo: dal Cavern Club alla Beatlemania, fino agli anni di Sgt. Pepper e Abbey Road.





BeatleStory ha ottenuto negli anni importanti riconoscimenti mediatici, partecipando a trasmissioni televisive nazionali come “Domenica In”, “Viva Rai2”, “Porta a Porta” e agli eventi musicali dall’Arena di Verona con l’orchestra diretta dal Maestro Beppe Vessicchio. Lo spettacolo è stato inoltre applaudito nei principali teatri italiani, registrando spesso sold out e standing ovation.

Definito da “La Repubblica” “il più grande omaggio ai Beatles 50 anni dopo”, BeatleStory continua a coinvolgere spettatori di ogni età grazie a una formula capace di unire rigore musicale, spettacolarità scenica ed emozione dal vivo.

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