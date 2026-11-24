Al Teatro Comunale di Priolo Gargallo si è conclusa sabato 21 novembre la tournée della commedia scritta e diretta dal messinese Salvatore Curtò. Una storia capace di alternare leggerezza e profondità, conquistando il pubblico tra risate, emozioni e spunti di riflessione.

Si è conclusa sabato 21 novembre, al Teatro Comunale di Priolo Gargallo, la tournée teatrale di Bella Vita, la commedia brillante in due atti scritta e diretta dal regista messinese Salvatore Curtò e portata in scena dalla compagnia teatrale Accademia Siciliana.





Un percorso artistico iniziato il 13 dicembre dello scorso anno, quando al teatro di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, andò in scena la prima rappresentazione. Da quel momento, lo spettacolo ha attraversato piazze e teatri siciliani, collezionando una ventina di appuntamenti e coinvolgendo una dozzina di interpreti, che nel corso della tournée si sono alternati nei ruoli dei sei personaggi.

L’ultima tappa ha restituito al pubblico delle grandi occasioni tutta la forza di un lavoro teatrale che, rappresentazione dopo rappresentazione, ha saputo consolidare la propria identità, raccogliendo consensi e regalando momenti di autentico coinvolgimento.

Non era semplice affrontare un argomento serio e complesso attraverso i registri di una commedia brillante. Eppure Curtò ha scelto proprio questa strada, dimostrando come il linguaggio dell’ironia e della comicità possa diventare uno strumento efficace per raccontare anche le contraddizioni e le fragilità della vita. Un percorso creativo che ha visto la commedia prendere forma anche sulla carta, trasformandosi in un libro snello, accessibile e ricco di spunti di verità.





Al centro della vicenda, due ex compagni di banco, profondamente diversi per carattere, temperamento e modo di affrontare la vita. Da una parte un ragazzo bello, ma indisciplinato e ripetente; dall’altra un giovane umile, studioso e modello, ma impacciato e permaloso. Due personalità agli antipodi, destinate a incontrarsi nuovamente dopo un colpo di scena capace di cambiare il corso delle loro esistenze. Il tempo e le esperienze li porteranno a ritrovarsi in una condizione quasi speculare rispetto al passato, in un gioco di contrasti che diventa il motore narrativo della commedia.





A dare corpo alla storia sono stati, innanzitutto, lo stesso Salvatore Curtò e Nino Catanese, protagonisti di un’intesa scenica cresciuta nel corso delle repliche e maturata spettacolo dopo spettacolo. La loro complicità ha rappresentato uno degli elementi portanti della rappresentazione, contribuendo a costruire un ritmo narrativo capace di alternare efficacemente momenti esilaranti e passaggi più intensi.

Accanto a loro, Lillo Cammaroto ha interpretato il professore, portando in scena un personaggio che arricchisce il tessuto narrativo della commedia. Particolarmente apprezzata anche Carla Andaloro, nel ruolo della professoressa: attrice dalla spiccata sensibilità musicale, ha regalato al pubblico una parentesi di grande eleganza vocale, esibendosi da soprano sulle note di un intramontabile successo di Whitney Houston. Un momento musicale che ha impreziosito lo spettacolo, aggiungendo una sfumatura suggestiva alla rappresentazione.





Completano il cast Jacopo Tori, nei panni di Don Pier, e Orazio Arena, nel ruolo del Primario, entrambi parte di un gruppo di interpreti che ha contribuito alla riuscita complessiva della messa in scena.

Con Bella Vita, Accademia Siciliana ha portato sul palcoscenico molto più di una semplice commedia. Dietro le situazioni comiche, i dialoghi brillanti e gli inevitabili colpi di scena si sviluppa infatti una storia che invita a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sulle trasformazioni dell’individuo e sul peso delle esperienze nel percorso di ciascuno.





Il risultato è uno spettacolo capace di attraversare registri differenti, regalando al pubblico un’alternanza di comicità, commozione, riflessione e spensieratezza. Una formula che ha trovato nel calore della platea di Priolo Gargallo una degna conclusione del proprio viaggio teatrale.

Per Salvatore Curtò e per l’intera compagnia, il sipario di Priolo non rappresenta soltanto la fine di una tournée, ma il punto di arrivo di un percorso fatto di impegno, passione e crescita artistica. Un’esperienza nella quale il teatro ha confermato ancora una volta la propria capacità di raccontare la vita nelle sue molteplici sfaccettature: facendo ridere, emozionando e, soprattutto, lasciando qualcosa su cui riflettere anche dopo che le luci della ribalta si sono spente.

Luogo: Teatro Comunale, via del fico, PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA, SICILIA

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