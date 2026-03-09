Un inno contro la violenza sulle donne, tra denuncia e speranza

La straordinaria partecipazione di Maria Grazia Cucinotta arricchisce il nuovo videoclip musicale dei Bellamorèa, duo siciliano formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, da anni impegnati in un percorso artistico ed educativo che unisce musica, legalità e impegno sociale. Dal 7 marzo è online “Voce Spezzata” un brano intenso, dal respiro internazionale e dalle sonorità pop world music, che affronta con coraggio e sensibilità il tema della violenza sulle donne.

Un canto che trasforma il dolore in resistenza e la memoria in speranza.

Maria Grazia Cucinotta, protagonista del videoclip, ha voluto prestare il suo volto e la sua voce per dare forza a un messaggio universale:

«Io penso che nessuno deve accettare una vita preclusa da violenza, da paura. L’amore deve fare battere il cuore di felicità e mai per paura. Quando il tuo cuore inizia a battere per paura è il momento di dire basta, perché la tua vita vale. Chiedi aiuto, non farlo mai da sola, salvati: la vita è la cosa più preziosa che abbiamo».

Attraverso immagini simboliche e potenti, il videoclip diventa un viaggio che unisce le storie di tutte le donne vittime di violenza, con un omaggio a Nika Shakarami, la giovane iraniana divenuta simbolo di libertà e coraggio.

Il progetto porta avanti la missione dei Bellamorèa, che da anni con il loro “Med World Tour” realizzano concerti in teatri in Italia e all’estero, seminari ed eventi educativi, anche in scuole, università, carceri, ospedali. «Con la nostra musica cerchiamo di dare voce a chi non ce l’ha più» – dichiarano i Bellamorèa – Voce Spezzata nasce come omaggio a Nika, ma oggi vuole essere un abbraccio universale a tutte le donne che hanno subito violenza».

Un videoclip musicale come impegno civile, con il volto sensibile di Maria Grazia Cucinotta, per dire insieme: “Donna, vita, libertà. Perché nessuna voce venga mai più spezzata.”

Luogo: Calanchi del Cannizzola, Villa Romana del Casale, SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

