Il “Team del Cuore” dell’Associazione di Promozione Sociale – ETS “Movimento per la Salute dei Giovani APS” ha realizzato, sabato 22 Giugno, una significativa azione di prevenzione sanitaria presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Misilmeri (PA). Nei locali messi a disposizione dal parroco Don Emanuele Spanò, sono stati effettuati 133 elettrocardiogrammi gratuiti a bambini e giovani, da 0 a 18 anni, con l’obiettivo di promuovere la salute cardiaca delle nuove generazioni.

Questa attività è stata la prima tappa del progetto “Ben-Essere Giovani”, un’importante iniziativa socio-sanitaria cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che nasce nell’ambito dell'”Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni del Terzo Settore” – D.D.G. 1441 del 31/05/2023.

“Ben-Essere Giovani”, grazie al collaudato “gruppo operativo sanitario”, mira a promuovere la prevenzione come principale strumento di assistenza e cura, raggiungendo anche le fasce della popolazione che vivono in condizioni di fragilità socio-economica, ed a ridurre l’impatto personale, familiare e socio-sanitario delle cardiopatie congenite con azioni di prevenzione primaria e secondaria. Il progetto, della durata di un anno, è stato avviato l’8 Maggio 2024, interverrà a livello territoriale in 9 Comuni della area metropolitana di Palermo e prevede la realizzazione di differenti attività che contribuiranno, in maniera sinergica, ad assicurare salute e ben-essere attraverso azioni di alfabetizzazione alla salute, giornate di screening cardiologici gratuiti e incontri pubblici con l’obiettivo di diffondere buone pratiche e corretti stili di vita, accrescere il livello di informazione circa la prevenzione delle patologie cardiache nei minori ed intervenire precocemente sulle cardiopatie occulte, prevenendo la manifestazione clinica della malattia e, nei casi più estremi, anche la morte improvvisa nei giovani.

