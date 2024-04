Nell’ambito delle Giornate nazionali per il diritto allo studio universitario 2024 indette dall’ANDISU (l’organismo che riunisce gli enti per il diritto allo studio di livello universitario in Italia), il Conservatorio di Musica Toscanini di Ribera e l’ERSU di Palermo hanno organizzato, per giorno lunedì 8 aprile 2024, dalle ore 10 presso l’Aula U8 del Conservatorio in corso Umberto I°, 359, a Ribera (AG), un incontro per illustrare servizi e benefici che ogni anno accademico l’ERSU offre in Sicilia occidentale in favore delle studentesse e degli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale.

Per il Conservatorio di musica Toscanini hanno assicurato la loro presenza: il presidente Giuseppe Tortorici, il direttore Riccardo Ferrara, il presidente della Consulta studentesca Giuseppe Parinisi.

Per l’Ersu interverrà il direttore Ernesto Bruno, il responsabile dell’URP Marco Midulla e il responsabile Ufficio stampa Dario Matranga.

Le conclusioni della giornata sono affidate al vicesindaco di Ribera, Leonardo Augello, e al parlamentare regionale Carmelo Pace.

Sarà l’occasione per incontrare, in presenza e in videoconferenza, gli studenti e le studentesse del Conservatorio e per presentare loro i benefici e i servizi per il diritto allo studio universitario destinati ai meritevoli, ma privi di mezzi finanziari per sostenere gli studi, che saranno messi a concorso per il prossimo anno accademico.

Al link https://meet.google.com/qgs-ebxw-cuf sarà possibile seguire l’evento in streaming.





