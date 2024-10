Con una partecipazione numerosa si è conclusa la giornata di screening cardiologici, dedicata a bambini e ragazzi, presso l’Istituto Alessandro Manzoni di Montelepre. L’evento di sabato rappresenta una nuova e significativa tappa del Progetto “BEN-ESSERE GIOVANI,” un’iniziativa di prevenzione sanitaria promossa e realizzata dall’Associazione “Movimento per la Salute dei Giovani” e cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

L’APS Movimento per la Salute dei Giovani dal 2013 è impegnata con dedizione in attività socio-sanitarie e assistenziali gratuite a favore dei giovani affetti da cardiopatie congenite in Sicilia e, con il progetto “BEN-ESSERE GIOVANI, si prefigge di creare una cultura della prevenzione cardiovascolare, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché possano crescere consapevoli dell’importanza di uno stile di vita sano.

L’evento ha offerto a bambini ed adolescenti l’opportunità di sottoporsi a screening cardiologici, un’attività fondamentale per la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cardiovascolari. La “Squadra del Cuore,” un team di specialisti impegnati nel progetto BEN-ESSERE GIOVANI, ha messo in campo la sua esperienza e professionalità con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro ai bambini e ragazzi coinvolti.

L’iniziativa ha trovato un valido sostegno istituzionale grazie alla presenza e al supporto del Presidente del Consiglio Comunale, Giusi Sapienza, e dell’Assessore Giuseppa Tinervia, le quali hanno confermato la volontà delle istituzioni locali di sostenere programmi di prevenzione e di sensibilizzazione in ambito sanitario. Sapienza e Tinervia, infatti, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni del territorio per promuovere il benessere della comunità e prevenire malattie che, se diagnosticate in età infantile, possono essere affrontate con maggiore efficacia.

Questa giornata di screening rappresenta un passo avanti importante, non solo per la salute dei partecipanti, ma anche come modello di una prevenzione che si fa concreta grazie alla sinergia tra associazioni e istituzioni.

Luogo: Ic Manzoni , Largo Ospedale, Smc, MONTELEPRE, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.