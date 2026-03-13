Si cercano 54 giovani tra i 18 e i 28 anni. Come e dove fare domanda. Il direttore del Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso: “Questo primo anno di gestione integrata dei siti, con la formula “ibrida” del personale del affiancato dai giovani volontari del Servizio Civile Universale, è stato per noi un’esperienza decisamente positiva che ci ha consentito di aumentare le ore di apertura”

A Catania, Aci Catena, Adrano e Mineo c’è posto per 54 giovani tra i 18 e i 28 anni appassionati di beni culturali che possono partecipare al Bando 2026 per il Servizio Civile Universale (SCU), da poco pubblicato dal Ministero delle Politiche Giovanili, e prestare servizio – per un anno intero dalla prossima estate – in alcuni siti culturali gestiti dal Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci.

A Catania fra i siti del Servizio Civile figurano, per esempio, il Teatro Antico di via Vittorio Emanuele con Casa Liberti, le Terme della Rotonda e dell’Indirizzo, la Chiesa gesuita di San Francesco Borgia in via Crociferi; ad Adrano il Museo regionale “Saro Franco”; a Mineo il sito archeologico di Palikè; ad Acicatena, l’area archeologica delle Terme di Santa Venera al pozzo.

Unico fra tutti i parchi della Regione Siciliana, il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, già dallo scorso anno ospita 42 giovani impegnati del Servizio Civile Universale grazie a una convenzione con l’associazione EREI di Troina (En), che si occupa di formazione giovanile.

Quelli attualmente in servizio, dal luglio 2025 nei siti del Parco, sono per la maggior parte studenti, anche fuorisede, già laureati o con percorsi di formazione in itinere (universitari e accademici) di varia provenienza e formazione: fra loro, poi, non solo iscritti in facoltà umanistiche o dedicate allo studio e alla valorizzazione dei beni culturali, ma anche studenti di area STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics, ovvero di area scientifica e tecnologica) che arricchiscono il proprio percorso di crescita e formazione con un anno di Servizio Civile nel segmento dell’arte e della cultura in alcuni fra i siti più belli della città di Catania.

Una collaborazione che li impegna per un totale di 25 ore settimanali (5 ore al dì e 2 giorni di riposo a settimana), regolarmente retribuite con un rimborso di circa 500 euro, e che nei concorsi pubblici prevede una corsia preferenziale. Le selezioni dei candidati idonei si terranno a maggio e si stilerà una graduatoria in base al punteggio.

Il direttore Giuseppe D’Urso: “Questo primo anno di gestione integrata dei siti, con la formula “ibrida” del personale del Parco archeologico di Catania affiancato dai giovani volontari del Servizio Civile Universale, è stato per noi un’esperienza decisamente positiva che, tra le altre cose, ci ha consentito di aumentare le ore di apertura di alcuni siti al pubblico, offrendo quindi un servizio migliore alla comunità e agli operatori turistici del centro storico. Nello spirito di servizio del Bando ministeriale, poi, ci auguriamo che questa esperienza al Parco archeologico di Catania sia stata occasione di crescita umana e professionale per tutti questi giovani che per dodici mesi hanno dedicato il loro tempo alla cura e alla promozione del grande patrimonio artistico del nostro Paese”.

Il bando scade alle ore 14 dell’8 aprile e per candidarsi, muniti di SPID, basta compilare la procedura online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.