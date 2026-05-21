Si tratta del Teatro Antico, dove si pagherà un biglietto di un euro, delle Terme della Rotonda e dell’Indirizzo, visitabili gratuitamente, e della Chiesa di San Francesco Borgia dove, alle 19.30, con ingresso libero, comincerà il concerto del Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”

Per la Notte europea dei Musei di sabato 23 maggio, con quattro siti aperti dalle 20 alle 23, anche il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci partecipa alla manifestazione internazionale alla quale come ogni anno ha aderito la Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per l’occasione, il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, offrirà al pubblico un’apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle ore 23.00 dei seguenti siti cittadini: Terme dell’Indirizzo (Piazza Currò); Terme della Rotonda (via della Mecca) e Chiesa di San Francesco Borgia (in via Crociferi) tutti e tre a ingresso gratuito; mentre per visitare il Teatro antico di via Vittorio Emanuele e l’annessa Casa Libèrti si pagherà un biglietto simbolico di 1 euro, come prevede la normativa della manifestazione.

Per gli appassionati d’arte e cultura che ameranno rivedere i luoghi storici della città con le luci della sera, anche un “fuori programma” in musica. Ad arricchire infatti l’esperienza di visita di chi si avventurerà nel cuore barocco di Catania, sarà il concerto del Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini” che si esibirà sabato sera nella Chiesa gesuita di San Francesco Borgia con la direzione del M° Pietro Valguarnera. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Franck e Saint-Saëns. Lo spettacolo inizia alle 19.30 e l’ingresso è libero e gratuito.





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