L’Italia si prepara a entrare nella prima vera fase estiva del 2026. Dopo un maggio partito in ritardo sul fronte del caldo, l’anticiclone africano è ormai pronto a conquistare gran parte della Penisola con temperature che nel weekend raggiungeranno i 32-33 gradi e che potrebbero toccare addirittura i 34-35°C durante la prossima settimana.
Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, quest’anno il mese di maggio ha impiegato quasi tre settimane prima di mostrare il suo volto più caldo e stabile.
Nel 2025, infatti, i primi 30 gradi erano arrivati già durante il Primo Maggio anche al Nord. Stavolta il cambio di stagione si è fatto attendere più a lungo, ma adesso il ribaltone atmosferico appare definitivo.
Anticiclone africano e temperature in forte aumento
La nuova fase meteo sarà dominata da sole e caldo quasi estivo soprattutto al Centro-Nord.
I termometri saliranno rapidamente:
- fino a 30°C nei prossimi giorni
- 32-33°C nel weekend
- 34-35°C durante la prossima settimana
L’ondata di caldo però non investirà il Paese in maniera uniforme.
In una prima fase saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a registrare temperature elevate, mentre il Sud resterà più esposto ai venti freschi di Maestrale.
Sud ancora tra vento forte e temporali
Le regioni meridionali continueranno infatti a vivere una situazione più instabile.
Fino al weekend soffieranno venti sostenuti di Maestrale soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria.
Una lieve attenuazione della ventilazione è prevista soltanto nella giornata di domenica.
Oltre al vento, il Sud dovrà fare i conti anche con alcuni acquazzoni pomeridiani in discesa dai rilievi appenninici verso le coste tirreniche.
In una prima fase i fenomeni interesseranno basso Lazio, Campania e Calabria.
Successivamente, nel fine settimana, l’instabilità si concentrerà soprattutto tra Calabria e Sicilia.
Secondo le previsioni, proprio nella giornata di domenica i temporali potrebbero risultare localmente più intensi sulle aree ioniche calabresi e siciliane.
Mattinate soleggiate e tempo stabile quasi ovunque
Nonostante questi episodi instabili pomeridiani, il quadro generale resterà dominato dal bel tempo.
Le mattinate saranno infatti caratterizzate da cieli sereni e sole prevalente praticamente su tutta la Penisola.
Per rivedere una perturbazione organizzata e capace di portare piogge diffuse bisognerà probabilmente attendere il mese di giugno.
Uno scenario che favorisce anche l’avvicinarsi del ponte del 2 giugno, festa della Festa della Repubblica.
Le condizioni meteo previste fanno pensare a giornate ideali per mare, montagna e spostamenti turistici.
Le previsioni giorno per giorno
Giovedì 21
Nord: soleggiato e più caldo
Centro: bel tempo con temperature in aumento
Sud: sole prevalente ma clima ventoso
Venerdì 22
Nord: sole e ulteriore aumento del caldo
Centro: soleggiato e caldo
Sud: sole, vento sostenuto e lieve instabilità sui rilievi calabresi
Sabato 23
Nord: sole e caldo in ulteriore aumento
Centro: clima quasi estivo
Sud: soleggiato con alcuni temporali sulla Calabria
Tendenza verso il ponte del 2 giugno
La tendenza meteo conferma una nuova espansione dell’anticiclone africano.
Le temperature continueranno a crescere:
- 30-32°C entro il weekend
- 33-35°C nella prossima settimana
Secondo le attuali proiezioni, la fase soleggiata potrebbe proseguire almeno fino al ponte del 2 giugno, salvo lievi disturbi localizzati sulle regioni del Centro-Sud.
L’Italia si avvia, quindi, verso il primo vero anticipo d’estate del 2026.
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