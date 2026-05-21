Le previsioni da IlMeteo.it

L’Italia si prepara a entrare nella prima vera fase estiva del 2026. Dopo un maggio partito in ritardo sul fronte del caldo, l’anticiclone africano è ormai pronto a conquistare gran parte della Penisola con temperature che nel weekend raggiungeranno i 32-33 gradi e che potrebbero toccare addirittura i 34-35°C durante la prossima settimana.

Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, quest’anno il mese di maggio ha impiegato quasi tre settimane prima di mostrare il suo volto più caldo e stabile.

Nel 2025, infatti, i primi 30 gradi erano arrivati già durante il Primo Maggio anche al Nord. Stavolta il cambio di stagione si è fatto attendere più a lungo, ma adesso il ribaltone atmosferico appare definitivo.

Anticiclone africano e temperature in forte aumento

La nuova fase meteo sarà dominata da sole e caldo quasi estivo soprattutto al Centro-Nord.

I termometri saliranno rapidamente:

fino a 30°C nei prossimi giorni

32-33°C nel weekend

34-35°C durante la prossima settimana

L’ondata di caldo però non investirà il Paese in maniera uniforme.

In una prima fase saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a registrare temperature elevate, mentre il Sud resterà più esposto ai venti freschi di Maestrale.

Sud ancora tra vento forte e temporali

Le regioni meridionali continueranno infatti a vivere una situazione più instabile.

Fino al weekend soffieranno venti sostenuti di Maestrale soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria.

Una lieve attenuazione della ventilazione è prevista soltanto nella giornata di domenica.

Oltre al vento, il Sud dovrà fare i conti anche con alcuni acquazzoni pomeridiani in discesa dai rilievi appenninici verso le coste tirreniche.

In una prima fase i fenomeni interesseranno basso Lazio, Campania e Calabria.

Successivamente, nel fine settimana, l’instabilità si concentrerà soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Secondo le previsioni, proprio nella giornata di domenica i temporali potrebbero risultare localmente più intensi sulle aree ioniche calabresi e siciliane.

Mattinate soleggiate e tempo stabile quasi ovunque

Nonostante questi episodi instabili pomeridiani, il quadro generale resterà dominato dal bel tempo.

Le mattinate saranno infatti caratterizzate da cieli sereni e sole prevalente praticamente su tutta la Penisola.

Per rivedere una perturbazione organizzata e capace di portare piogge diffuse bisognerà probabilmente attendere il mese di giugno.

Uno scenario che favorisce anche l’avvicinarsi del ponte del 2 giugno, festa della Festa della Repubblica.

Le condizioni meteo previste fanno pensare a giornate ideali per mare, montagna e spostamenti turistici.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 21

Nord: soleggiato e più caldo

Centro: bel tempo con temperature in aumento

Sud: sole prevalente ma clima ventoso

Venerdì 22

Nord: sole e ulteriore aumento del caldo

Centro: soleggiato e caldo

Sud: sole, vento sostenuto e lieve instabilità sui rilievi calabresi

Sabato 23

Nord: sole e caldo in ulteriore aumento

Centro: clima quasi estivo

Sud: soleggiato con alcuni temporali sulla Calabria

Tendenza verso il ponte del 2 giugno

La tendenza meteo conferma una nuova espansione dell’anticiclone africano.

Le temperature continueranno a crescere:

30-32°C entro il weekend

33-35°C nella prossima settimana

Secondo le attuali proiezioni, la fase soleggiata potrebbe proseguire almeno fino al ponte del 2 giugno, salvo lievi disturbi localizzati sulle regioni del Centro-Sud.

L’Italia si avvia, quindi, verso il primo vero anticipo d’estate del 2026.