Una professione antica che incontra le tecniche più moderne, un sapere prezioso che diventa opportunità concreta di lavoro: è questo il cuore del nuovo corso totalmente gratuito per “Addetto alla rilegatura e restauro cartaceo”, promosso dall’ente di formazione Schera, nella sede di piazza Alberico Gentili 16, a Palermo.

Il percorso formativo, interamente finanziato dall’Unione europea, offre ai partecipanti la possibilità di apprendere competenze altamente specializzate – dalla creazione del fascicolo fino al restauro di volumi storici – sotto la guida di docenti qualificati e con attrezzature professionali di ultima generazione. Al termine del corso, gli allievi conseguiranno un titolo riconosciuto che apre le porte a laboratori di restauro, biblioteche, archivi e studi d’arte, settori in cui la domanda di figure tecniche certificate è in costante crescita, ma anche per le tipografie.

Durante le lezioni i corsisti impareranno a: piegare e segnare i fogli secondo gli standard di servizio; utilizzare macchinari per la legatura e realizzare semilavorati di qualità; accoppiare i fascicoli con copertine per ottenere prodotti finiti impeccabili; rifilare manualmente o con strumenti automatici i volumi confezionati; valutare lo stato di conservazione di documenti e realizzare interventi di restauro mirato. Per gli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore previste, sarà corrisposta un’indennità di frequenza pari a 0,90 € per ogni ora di presenza accertata: un incentivo che valorizza l’impegno quotidiano e facilita l’accesso al corso a chiunque voglia investire nel proprio futuro professionale.

Le domande di ammissione possono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 10 giugno presso la segreteria di Schera (piazza Alberico Gentili 16, Palermo) dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00 oppure inviate tramite e-mail a segreteria@cooperativaschera.it. Il bando di selezione è pubblicato sul sito https://www.cooperativaschera.it/bandi

Per informazioni:

Telefono 091 548239| Email segreteria@cooperativaschera.it | https://www.cooperativaschera.it/

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