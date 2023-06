BETWEEN LAND AND SEA 2023

IV edizione



Kumeta

Installazione & Lettura

di GENNY PETROTTA

Sabato 01 luglio 2023 ore 20:00

Ex carcere di Piana Degli Albanesi

Ultimo appuntamento per Between Land And Sea 2023, promosso da Fondazione Studio Rizoma, che chiude con Genny Petrotta. La videoartista, nell’ex carcere di Piana degli Albanesi sabato 1 luglio alle ore 20.00 (è prevista una navetta con partenza alle ore 19.00 dalla Stazione Centrale di Palermo, al costo di 10 euro, per prenotare scrivere a info@studiorizoma.org), presenta Kumeta, una videoinstallazione in cui racconta la storia della Repubblica contadina, fondata nel suo paese natale, Piana degli Albanesi, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, sotto la guida del prozio Giacomo Petrotta, rievocandone la violenta repressione e intrecciando la storia delle lotte dei contadini e dei braccianti con le attuali prospettive socio-economiche dei giovani del borgo caratterizzato dalla cultura arbëreshë.

Petrotta, filma per Kumenta, primo atto del progetto “MËMA MË FAL (Mamma Perdonami)”, un intervento scultoreo di levigatura e lucidatura sulla tortura e la repressione di Stato dei due scultori Francesco Albano e Simone Zanaglia. L’intervento artistico è una porzione rettangolare della facciata in roccia della cava di marmo che sovrasta il paese. La superficie levigata ha le stesse dimensioni della cassa in cui venivano tenuti i prigionieri durante le torture. I marmi rossi evocano la carne umana e la levigatura diventa il gesto di accarezzare un corpo dolorante. La parete esposta a nord del “Monte Kumeta”, dove si svolge l’intervento, è anche teatro di un massacro avvenuto il 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra.

INFO e programma

https://studiorizoma.org/it/ node/between-land-and-sea/

Social

https://www.instagram.com/ studio_rizoma_/

https://www.facebook.com/ studiorizomapa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.