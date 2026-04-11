Sarà un momento di grande gioia per la comunità ecclesiale e salesiana quello in



programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:00 presso la Basilica Collegiata Santuario

“Santa Maria dell’Elemosina” di Biancavilla, dove il giovane salesiano don Orazio

Moschetti, originario di Biancavilla, sarà ordinato presbitero.

L’ordinazione avverrà per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del

Cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita

Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Don Orazio Moschetti è attualmente incaricato della Comunicazione sociale per i Salesiani

di Sicilia e incaricato dell’Oratorio Salesiano “Santa Maria della Salette” di Catania.

La storia vocazionale di don Orazio Moschetti si radica profondamente nella sua

esperienza familiare e parrocchiale. Fin dall’infanzia, figure significative come i genitori, i

fratelli e la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno contribuito a coltivare in lui i

primi semi della fede.

Determinante anche il legame con la Parrocchia SS. Salvatore, situata in un quartiere

popolare di Biancavilla, dove è maturato il desiderio di consacrare la propria vita al servizio

di Dio e degli altri.

Dopo un periodo di allontanamento durante l’adolescenza, il ritorno alla fede è avvenuto

grazie all’esperienza teatrale con la compagnia “DBFriends” coordinata da Vincenzo Licari

che lo ha riavvicinato al carisma salesiano e alla figura di don Bosco.

Il cammino di discernimento si è sviluppato progressivamente tra esperienze di servizio,

accompagnamento spirituale e vita comunitaria. Un passaggio decisivo è stato l’anno del

servizio civile presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, vissuto come tempo di

maturazione interiore e apertura alla chiamata di Dio.





Nel 2017 l’ingresso nella comunità proposta della Salette ha segnato l’inizio concreto del

percorso salesiano, proseguito con il noviziato a Genzano di Roma e la prima professione

religiosa l’8 settembre 2018. Poi il biennio filosofico presso l’Università Pontificia

Salesiana.

Negli anni successivi, don Orazio Moschetti ha attraversato le diverse tappe della

formazione salesiana tra tirocinio pastorale e studi teologici, svolgendo esperienze in

diverse realtà della Sicilia, fino all’attuale incarico a Catania.

La frase evangelica scelta per l’ordinazione – “Io in loro, Tu in me” (Gv 17,21) – sintetizza

il senso profondo della sua vocazione: vivere unito a Cristo per essere segno di

comunione e strumento di amore, soprattutto tra i giovani e i più fragili.

Un’immagine che lo rappresenta è quella del fiume: un percorso fatto anche di tratti

nascosti e tortuosi, ma sempre guidato dalla presenza di Dio, capace di trasformare ogni

esperienza in ricchezza e dono.

Il giorno successivo, domenica 12 aprile alle ore 10:30, il novello sacerdote presiederà la

sua prima celebrazione eucaristica presso la Parrocchia SS. Salvatore di Biancavilla, alla

presenza dello stesso cardinale Artime.

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