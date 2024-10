Le scuole siciliane protagoniste alla Biennale dei Licei Artistici, mostra concorso che si svolge fino al 20 ottobre al Museo delle Civiltà di Roma Eur.



Il Liceo Artistico Statale “Damiani Almeyda – Crispi” di Palermo si è aggiudicato il primo posto assoluto. Il Liceo artistico “Eustachio Catalano” di Palermo ha vinto il premio nella sezione “Scenografia”.



La manifestazione, inserita nel programma di valorizzazione delle Eccellenze del MIM, è realizzata dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt). La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La giuria della 5a edizione, presieduta da Giovanni Bianchi, professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova, ha scelto le opere vincitrici. Ne fanno parte Mariagrazia Dardanelli, presidente di ABiLiArt, promotrice e curatrice della Biennale e da altri rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura contemporanea.



Antonella Tozza, dirigente del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha portato il messaggio del ministro, Giuseppe Valditara che ha espresso, “gratitudine e ammirazione per l’iniziativa”, sottolineando come “la qualità delle opere del catalogo non ha niente da invidiare alle rassegne più blasonate del nostro panorama artistico. (…) Il risultato è una vera e propria sinfonia dedicata alla bellezza”.

Mariagrazia Dardanelli ha detto: “Negli anni abbiamo visto crescere questa manifestazione: vi sono opere di valore certamente superiore rispetto all’età dei ragazzi”. Enrico Battisti, dirigente scolastico del Liceo artistico “Enzo Rossi” e presidente di ReNaLiArt, ha definito le opere “frammenti di voli interiori che ci proiettano nel futuro”, Giovanni Bianchi ha aggiunto: “Tra questi studenti c’è chi svelerà la storia dell’arte”.



Tutti i premiati – ecco i nomi

Il primo premio è stato assegnato, ex aequo, al Liceo Artistico Statale “Damiani Almeyda – Crispi” di Palermo e al “Marco Polo” di Venezia.

Le opere premiate sono “Il Viaggio etereo della Bambina e del Cavallo” per la scuola siciliana e “Tutte le volte che non mi hai fatto dire io” per la scuola lagunare.

Premio ex aequo anche per il secondo posto assegnato al Liceo Artistico Statale di Verona, con “Moda come sogno. Tra uguaglianza e sensibilità” e al Carducci di Volterra, con “Ab-origine. L’albero dei sogni”.

Il podio ideale del concorso artistico nazionale viene completato dal Liceo “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con “Per aspera ad astra” e dal “Delle Arti” di Rovereto, in provincia di Trento, con “Sei ciò che mangi”.



Altri riconoscimenti sono stati assegnati ad alcuni indirizzi del Liceo Artistico. Il “Marconi – Colacicchi” di Anagni (Fr) si è aggiudicato il premio per le “Arti figurative grafico pittoriche”, il premio “Design della ceramica” è andato al “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN). Per l’indirizzo “Audiovisivo e multimediale il premio è stato assegnato al Liceo “Virgilio” di Empoli; per “Design della moda” al Liceo “Gabriele D’Annunzio – Max Fabiani” di Gorizia; per “Metalli ed oreficeria” al “Ferraris – Buccini” di Marcianise, in provincia di Caserta, al Caravaggio di Milano per “Design dell’arredamento e del legno”. Al liceo “Angelo Frammartino” di Monterotondo, in provincia di Roma, il premio per l’indirizzo di Grafica, per “Scenografia” è stato premiato il Liceo “Eustachio Catalano” di Palermo, mentre per Arti Figurative Misto ha prevalso il “Paolo Toschi” di Parma.

Una scuola toscana, il Liceo Giuseppe Giovagnoli di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, ha avuto il premio della sezione “Architettura e Ambiente”, mentre per le “Arti Figurative e scultoree” ha prevalso il “Bruno Munari” di Vittorio Veneto.

La giuria ha anche assegnato quattro menzioni speciali ai Licei artistici: Vincenzo Corrado di Castel Volturno (CE); “De Castro – Contini” di Oristano (NU); “Soleri – Bertoni” (sezione carceraria) di Saluzzo (CN) e “Sansi – Leonardi – Volta” (sezione carceraria) di Spoleto (PG).

Premiate anche le opere realizzate da studenti e studentesse di Scuole d’Arte europee ed internazionali. Per la sezione estera della mostra – concorso, il primo premio ex aequo è stato assegnato all’Ibn Khaldoon secondary School di Yanbu (Arabia Saudita) e all’Hiria Education di Riihimäki (Finalnadia), entrambe con opere multimediali. Assegnate menzioni speciali: al Beijing Institute of Fashion (Design del Gioiello) di Pechino; alla Tartu Art School (Belle Arti) di Tartu, in Estonia; alla Pekka Halonen Academy – Keuda (Belle Arti) di Tuusula (Finlandia); al Lycée des Arts et Métiers di Lussemburgo (Grafica); all’Ies Historiador Chabas di Dénia (Spagna) (Disegno), alla Számalk-Szalézi vocational School, di Budapest per la fotografia.

Alcuni premi sono stati assegnati e consegnati dai supporter della manifestazione.

Il Premio Cenpis è stato assegnato al Liceo artistico “Rosa – Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti (BA) e all’Emilio Sereni” di Afragola – Cardito (NA); il Premio Ligamina è andato rispettivamente al “Giovanni Pascoli” di Bolzano, al “Leon Battista Alberti – Dante” di Firenze e al Liceo Artistico “di Ripetta” di Roma. Il Premio “Accademia d’armi Musumeci – Greco” è stato assegnato a tre Licei: “Alessandro Caravillani” di Roma; “di Ripetta” di Roma ed alla sezione staccata “Henry Matisse” del Liceo Artistico “Enzo Rossi”, di Cave. Il Premio “Ceramics … and More” è stato assegnato al Liceo “Brera” di Milano; il Premio Fabriano al Liceo artistico “Freudenberg” di Zurigo; il Premio Grimaldi Lines al “Calcagnadoro” di Rieti, al “Publio Elio Adriano” di Tivoli, al “Confalonieri – De Chirico”, al “Sant’Orsola” e al “Donato Bramante”, tutti di Roma.



