Bimbimbici, domenica 7 maggio la pedalata in sicurezza promossa da Fiab

di Press Service

05/05/2023

Domenica 7 maggio torna a Catania “Bimbimbici”, la pedalata in sicurezza promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento della Società Italiana di Pediatria.

Far conoscere i benefici della mobilità attiva e sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta soprattutto tra i bambini e i ragazzi, a partire dal bike to school, è l’obiettivo principale dello speciale tour cittadino che, aperto a tutti, prenderà il via alle 9,30 da piazza Università (con raduno alle 9).Per l’occasione l’Amts promuoverà i servizi di Bike Sharing AmiGo, mettendo a disposizione dei partecipanti alcune biciclette, e la Fce estrarrà a sorte 100 biglietti giornalieri.Bimbimbici è il momento culminante delle diverse attività che Fiab svolge tutto l’anno mettendo al centro in particolare il benessere dei giovanissimi, con iniziative di sensibilizzazione sulla necessità di realizzare zone verdi, ridurre traffico e velocità, creare strade scolastiche e piste ciclabili per garantire sicurezza e vivibilità dei centri urbani, dare spazio alle persone e migliorare la qualità dell’aria che si respira.Anche quest’anno l’edizione di Bimbimbici a Catania è realizzata in collaborazione con Unicef Comitato di Catania ed Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Accanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono riconfermati i patrocini da parte di Sip-Società Italiana di Pediatria, Euromobility, Confindustria Ancma e Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani.Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare i siti https://bbb2023ct.eventbrite. it