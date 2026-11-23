Il 20 novembre 2026, nella sede dell’Ordine dei Biologi della Sicilia a Palermo, si sono insediati il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori per il quadriennio 2026–2030.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità, a scrutinio segreto, Alessandro Pitruzzella presidente, Monica Mondello vicepresidente, Federico Li Causi segretario e Alessio La Porta tesoriere.



Completano il Consiglio Direttivo i colleghi: Stefania Ajello, Manuela Andolina, Tommaso Silvano Aronica, Vincenzo Bramanti, Gaetano Damico, Salvatore Greco, Dario Incorvaia, Domenico Nuzzo, Giovanni Polizzi, Carmen Simone e Margherita Siringo.



Collegio dei Revisori è composto dai colleghi: Giovanni Battaglia, Stefania Sabella e Benedetto Sirchia.



Luogo: Palermo , Via principe del belmonte, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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