Palermo 12 aprile 2024 – Incontro della Fillea Cgil Palermo con il neo commissario contro il dissesto idrogeologico per la Regione siciliana, Salvo Lizzio, che ha sostituito Maurizio Croce. Al centro: la conduzione dell’appalto per il recupero della viabilità della via Quaranta di Bisacquino. L’importante arteria, che collega i paesi di Giuliana e Chiusa Sclafani con Bisacquino, ha subito i danni dell’alluvione del 2018 e per un lungo tratto si trova in condizioni dissestate.



All’incontro, che si è svolto presso gli uffici del commissario, in piazza Florio, la Fillea Cgil Palermo ha posto alcune rivendicazioni a difesa dei lavoratori impegnati nell’appalto, in termini di spettanze non corrisposte.



“Abbiamo chiesto l’intervento sostitutivo alla stazione appaltante, così come previsto dalla legge in questi casi – dice Cosimo Lo Sciuto, della segreteria Fillea Cgil Palermo – Eventualità, questa, che sarà presa in considerazione se le spettanze non verranno saldate in tempi brevissimi. Inoltre, al tavolo tecnico al quale ha partecipato, oltre ai tecnici dell’ente, anche il sindaco di Bisacquino, abbiamo espresso perplessità circa le lavorazioni del cantiere, visti i notevoli ritardi che rischiano di gravare, oltre che sulle sorti lavorative delle maestranze impiegate, anche sulla viabilità interna, in una zona che da troppo tempo subisce disattenzioni e disagi”.



“L’opera dovrebbe concludersi il 5 maggio ma le lavorazioni sono arrivate al 55 per cento – aggiunge Lo Sciuto – L’interlocuzione con il commissario proseguirà anche in merito ai lavori su altri cantieri della provincia”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.