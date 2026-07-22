Ho trasmesso una formale nota al Sindaco della Città di Palermo, all’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo e a E-distribuzione per chiedere un intervento immediato a fronte dei continui distacchi di energia elettrica che, ormai da giorni, stanno interessando l’Arenella e numerose aree limitrofe.

Nella mia comunicazione ho evidenziato come i ripetuti blackout stiano provocando pesanti conseguenze sulla sicurezza, sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini, costretti a subire frequenti interruzioni dell’energia elettrica, spesso per diverse ore e in pieno periodo estivo con temperature altissime.





Ho inoltre richiamato l’attenzione sui gravi disagi che questa situazione comporta, compromettendo la conservazione di alimenti per le attività commerciali e farmaci, il funzionamento di apparecchiature elettromedicali indispensabili per i soggetti più fragili e creando evidenti condizioni di rischio per anziani, persone con disabilità, bambini e cittadini affetti da particolari patologie. A ciò si aggiunge un ulteriore e grave disagio: in numerose abitazioni, durante i blackout, viene meno anche l’erogazione dell’acqua, aggravando ulteriormente le difficoltà quotidiane delle famiglie e rendendo ancora più critica una situazione già fortemente compromessa.

Per tali ragioni ho chiesto l’immediato intervento della Protezione Civile comunale, affinché vengano attivate tutte le misure di assistenza e supporto previste nei casi di emergenza, garantendo un aiuto concreto alla popolazione maggiormente colpita.





Contestualmente, ho richiesto al Comando della Polizia Municipale di monitorare costantemente il territorio interessato, assicurando una presenza nelle aree maggiormente colpite per prevenire situazioni di pericolo ed eventuali problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Ho inoltre invitato l’Amministrazione comunale ad adottare ogni iniziativa istituzionale utile nei confronti di E-distribuzione, affinché venga assicurato il tempestivo ripristino del servizio e siano definitivamente eliminate le cause che stanno determinando il ripetersi dei distacchi di energia elettrica.

La situazione non può più essere considerata un semplice disservizio, ma una vera e propria emergenza che richiede risposte immediate e interventi concreti da parte di tutti gli enti competenti, a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei cittadini.





Natale Puma

Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: Arenella, arenella palermo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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