Hanno svelato il mistero. È nata una nuova coppia musicale:”Bobby Solo e Renny Zapato”, che con molta probabilità vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston al prossimo Sanremo.

“Con Renato abbiamo subito legato e, secondo me, abbiamo presentato la canzone giusta per questo Sanremo dal titolo “Un vecchio giubbotto di pelle”- dichiara Bobby Solo che vanta ben 13 partecipazioni al festival e due vittorie-. È un brano per tutti coloro che amano la musica di Elvis e lo stile di Marlon Brando con il suo inconfondibile giubbotto di pelle, che oserei definire una divisa per quelli dei nostri tempi”.

Domenica 3 dicembre dai microfoni del tg1, alle ore 13.30, Amadeus svelerà i nomi dei big in gara e non ci resta che attendere.

“Non so se ci prenderanno, perché partecipare a Sanremo è un pò come vincere un concorso alle poste italiane a cui concorrono oltre 4000 candidati-continua Bobby Solo- Renato ed io siamo due tipi molto tranquilli se ci prendono ne saremo più che felici, se non dovesse accadere ce ne faremo una ragione”.

“Un vecchio giubbotto di pelle”, canzone scritta da Claudio Gregori in arte Greg con l’inciso country firmato da Bobby Solo, è un brano fedele alla storia del rock’n’roll dal sapore internazionale, che con Zapato al suo fianco l’Ariston diventerà scena di un confronto di due generazioni di rockers nati in Italia ma con il cuore a Memphis.

Sul fatidico incontro con Renny Zapato per tutti l’Elvis siciliano dichiara:”Ci siamo incontrati grazie ad amici artisti e appena ci siamo conosciuti ho ritrovato la stessa intesa e complicità che avevo con il mio amico di sempre Little Tony. Con Renny abbiamo non solo la passione per il rock ma per il blues, il country e tutto ciò che riguarda la musica americana”. A questo punto non ci resta che attendere notizie dalla RAI e nel frattempo indossare un giubbotto di pelle.

