Messina si prende la scena nel fine settimana delle bocce siciliane. Tra sabato e domenica sono andate in scena due competizioni, il primo Trofeo Giuseppe D’Angelo dedicato a una gara a coppie e una competizione Juniores entrambe organizzate dalla Rsport Messina.

Nella gara a coppie, a cui è stato presente anche il presidente Federbocce Sicilia Nicolò Pecorella, a vincere è la squadra di casa della Rsport Messina grazie ad Alessandro D’Angelo e Filippo Nunnari che in finale hanno avuto la meglio su Luigi Minoliti e Giovanni Quartuccio della società calabrese Città di Reggio. Il punteggio della sfida che ha deciso il titolo è stato di 12-3. A completare il quadro delle prime classificate ci pensano Paolo Calogero e Sante Scimonte del Le Vittorie, Antonello Rotundo e Valentino Vincenzo della Catanzarese e Ernesto Mazzola e Domenica Pilo della Ponte Ammiraglio, rispettivamente terza, quarta e quinta.





Nel Trofeo Juniores a darsi battaglia sui campi atleti in rappresentanza del Buseto, del Ponte Ammiraglio, della Rsport Messina e anche della Villa Arangea, sodalizio calabrese. Al termine delle gare a spuntarla tra gli Juniores è stata Claudia Sticchi che ha avuto la meglio sulla compagna di squadra del Ponte Ammiraglio Antonino Sinagra, una doppietta di grande valore per la società palermitana. Nel tiro di precisione vittoria per Antonino Singara davanti a Rosario Simonte del Buseto.

