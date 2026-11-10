I Giovani Autonomisti esprimono solidarietà agli studenti che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede dell’ERSU di Palermo e chiedono all’Assessorato regionale all’Istruzione di convocare un tavolo con i quattro ERSU siciliani e le rappresentanze studentesche. Il presidio è seguito alla pubblicazione delle prime assegnazioni per l’anno accademico 2026/2027, che a Palermo hanno riconosciuto la borsa di studio a 336 studenti del primo anno su 9.956 idonei, pari al 3,38 per cento.





Anche a Messina, dove la graduatoria del primo anno è stata pubblicata il 6 novembre, le prime assegnazioni coprono una quota ridotta delle domande utilmente collocate. Su 6.675 pratiche classificate come assegnatarie o idonee, 580 risultano assegnatarie, pari all’8,7 per cento. Tra queste, 85 sono ancora sospese. A Catania le graduatorie sono state pubblicate il 30 ottobre e il bando prevede la designazione degli assegnatari entro l’11 dicembre. A Enna la pubblicazione delle graduatorie con gli assegnatari è prevista dal bando entro il 18 dicembre. In attesa dei dati di questi due enti e degli eventuali scorrimenti, le prime assegnazioni di Palermo e Messina rendono urgente un quadro regionale delle risorse disponibili e delle domande ancora da coprire.





«Per chi inizia l’università, sapere se e quando arriverà la borsa di studio può fare la differenza tra riuscire a sostenere i costi o dover rinunciare alla sede o al corso scelto», dichiara Gaspare Russo, coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti di Palermo. «Le famiglie affrontano le spese per alloggio, trasporti e materiali didattici fin dall’inizio delle lezioni. Per questo chiediamo alla Regione di chiarire quante borse potranno essere finanziate con le risorse già disponibili, quando potranno partire i prossimi scorrimenti e quali stanziamenti aggiuntivi serviranno per raggiungere la copertura di tutti gli idonei. Chi ha i requisiti deve poter organizzare il proprio percorso di studi contando su tempi certi» – conclude Russo.





I Giovani Autonomisti chiedono che dal confronto emerga un piano con dati aggiornati per ciascun ERSU, un calendario degli scorrimenti e una stima delle risorse necessarie a garantire la copertura integrale degli idonei. Su questa base, il movimento chiede che la Regione valuti gli stanziamenti necessari già nella prossima manovra finanziaria, così da dare alle famiglie certezze fin dall’avvio dell’anno accademico.

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