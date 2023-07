Brockmans Gin cresce il segmento ultra premium del Gin, si festeggia con un evento al Filenz di Catania

di Press Service

26/07/2023

Una crescita significativa quella di Brockmans Gin che nel 2022 ha registrato un aumento delle vendite del (+41,4% – dati IWSR) sul mercato italiano, confermando il trend positivo dell’ascesa del gin nel nostro Paese e l’appeal che Brockmans Gin riscuote con il consumatore italiano, da sempre attento a prodotti di qualità.

Nei primi sei mesi del 2023, è stato registrato un aumento del fatturato pari al (+41%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Il prodotto distribuito in tutta Italia, con prevalenza al nord, sta registrando ottimi volumi anche al centro e al sud con queste ultime due zone in continua crescita.

Tra le categorie degli spirits, il gin continua ad essere molto amato e l’Italia rimane in cima alle classifiche mondiali per il suo consumo, sostenendo una crescita promettente nei prossimi cinque anni del (5.5% – dati IWSR).

Confortati dagli ottimi risultati, Brockmans Gin, ha appena lanciato una nuova versione con Orange Kiss, caratterizzata dalle note del Triple Sec, dell’arancia fresca di Valencia e le botaniche tradizionali del gin. Il delicato e rinfrescante gusto agrumato è l’ideale per la stagione estiva.

“L’andamento positivo della categoria gin sul mercato italiano e il riscontro favorevole da parte del consumatore per Brockmans Gin, contribuiscono a creare le condizioni ottimali per un nostro investimento di medio-lungo termine, con attivazioni sul consumer e sul trade marketing. Con il lancio di Orange Kiss, vogliamo ulteriormente rafforzare la percezione di Brockmans Gin, non solo come un gin versatile da bere, sia canale Super Horeca sia in locali di alta miscelazione ma anche in occasioni più informali, come uno aperitivo rinfrescante a fine giornata” spiega Pierpaolo Indelicato International VP di Brockmans Gin.

“L’introduzione di Brockmans Orange Kiss avvenuta a fine maggio, sta avendo un notevole successo in tutta la nazione, sia affiancando Brockmans “classico” sia catturando nuovi consumatori e nuove occasioni di consumo come il momento dell’aperitivo”. Conclude Piero Ioppa Responsabile Marketing Italia Fratelli Francoli Distillerie

In questa direzione, il brand ha deciso di organizzare una serie di eventi sul mercato italiano, a partire dal prossimo 27 luglio a Catania, per poi toccare le principali città italiane nel 2024, con un esclusivo Gin tour di degustazione dei prodotti di punta, nei locali top del territorio.

Si parte quindi dal Filenz di Catania che dalle ore 19.00, ospiterà una serata a tema Brockmans Gin Orange Kiss, presentando alcuni signature cocktail preparati in esclusiva per l’occasione.

La drink list sarà firmata da Alessio Zaccardi del Drink Kong Roma, si potranno degustare:

One orange kiss , Brockmans Orange Kiss gin, Orzata, Limone;

, Brockmans Orange Kiss gin, Orzata, Limone; Agua de Valencia , Brockmans Orange Kiss Gin, Sciroppo di lamponi, Limone, Ginger beer;

, Brockmans Orange Kiss Gin, Sciroppo di lamponi, Limone, Ginger beer; Il fiorente Brockmans Orange Kiss Gin, Zucchero, Acido Lime, Liquore ai fiori di sambuco

L’evento avrà anche alcuni momenti di spettacolo, con la presenza di diversi performeer: Dj set con Marco Tisano, performance live di Nema accompagnato da piano e chitarra con una playlist dedicata, e per chiudere le fire dancers che si esibiranno in un incredibile show.

