Brolo è una cittadina situata lungo la costa tirrenica, in provincia di Messina, circondata dalla catena montuosa dei Nebrodi. Da ammirare il borgo e il Castello, collocati su un’incantevole promontorio a picco sul mare, che caratterizzano l’aspetto della cittadina.

Tra i siti di interesse architettonico vi è, sicuramente, la Chiesa Madre, dedicata a Maria SS. Annunziata, Patrona di Brolo, con la sua facciata rosa e il campanile con la copertura a cupola.

Con il caratteristico scoglio che svetta dalle acque del mare antistanti il litorale, ai cui piedi, sul fondale, si trova la statua del Cristo Redentore, protettore dei pescatori, la cittadina di Brolo si inserisce a buon diritto nell’elenco dei luoghi magici e leggendari della Sicilia. Il poeta brolese Rosario La Greca ha composto la poesia “Brolo, delizioso borgo marinaro”, per omaggiare il suo paese nativo e di residenza, ha il piacere di condividerla con tutti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.