Brolo è un incantevole borgo marinaro della costa tirrenica, situato in provincia di Messina. Tra il mare cristallino e la catena dei Nebrodi, unisce bellezze storiche e naturalistiche in un panorama unico affacciato alle Isole Eolie. Il borgo è sovrastato dal suo Castello medievale, risalente al X secolo, arroccato su un promontorio roccioso come una sentinella che controlla il mare, fu dimora della Principessa Bianca Lancia.

Dalle sue spiagge dorate si ammira il famoso Scoglio, un imponente faraglione roccioso a breve distanza dalla riva, dove nei fondali ricchi di flora giace la statua del Cristo Redentore. Da ammirare a Brolo, inoltre, la Chiesa Madre, dedicata alla Patrona Maria SS. Annunziata, che spicca per l’elegante facciata rosa e la cupola.

Proprio in questi giorni, il poeta brolese Rosario La Greca ha composto la lirica “Brolo, sospeso tra cielo e mare…”, per omaggiare il suo paese natio e di residenza; ha il piacere di condividerla con tutti.

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