“Vogliamo maggiore chiarezza e trasparenza perché non ci convincono i criteri di assegnazione. Il responsabile del procedimento, su indicazione ufficiale del sindaco – continua – dopo aver pubblicato un primo avviso con i requisiti necessari per accedere al beneficio ne ha pubblicato un secondo che prevedeva dei requisiti più restrittivi. A causa di questo cambiamento molte famiglie, seppur in grosse difficoltà, non hanno potuto presentare domanda. Una volta formate le graduatorie – continua – gli uffici hanno erogato i buoni, spendendo però solo una parte delle risorse a disposizione, ovvero 30.000 dei 50.000 euro ricevuti dalla Protezione Civile. Il Comune a questo punto ha pensato bene di estendere la platea dei beneficiari anche a coloro che avevano presentato la prima dichiarazione, quella con minori requisiti e che ha portato all’esclusione delle famiglie che non avevano fatto in tempo a presentare la prima dichiarazione e che successivamente non hanno potuto presentare la seconda, a causa dei requisiti più stringenti.