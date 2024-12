Tre giorni, tre eventi: il weekend del PunkFunk è ricco di appuntamenti in musica, ma non solo. Live show, dj set e pop-up market sono le proposte del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10, a Palermo, per questo fine settimana. L’ingresso è sempre gratuito.

Si comincia venerdì 13 dicembre con Buzzy Lao e il Listening Party di “Black Karma“, il suo nuovissimo disco, uscito proprio pochi giorni fa. Un’ottima occasione per scoprire questo nuovo album, in anteprima rispetto al tour che partirà nella seconda metà di dicembre. “Black Karma” racchiude 10 canzoni e, nelle intenzioni dell’artista, è un modo per far luce sul lato oscuro di ognuno di noi, per non permettergli di comandarci senza farcene accorgere. È la parte di noi che nascondiamo anche a noi stessi, ma che ci dà quella forza necessaria per accettare i nostri limiti e riaggiornarli. Il Listening Party inizia alle 20 e ad accompagnare la serata c’è anche un dj set.

Sabato 14 dicembre il palco del PunkFunk è tutto per Your Noisy Neighbors, un duo industrial/EBM formato da Emanuele e Meddi, due protagonisti della scena underground palermitana degli ultimi vent’anni. Raccontano un mondo buio, sull’orlo del baratro, tra momenti di reazione e resa. Il loro sound trae ispirazione dalle pregresse musicali di entrambi, per dare vita a un mix di elettronica e rap. I loro show sono dinamici e coinvolgenti, intensi e viscerali. Il live al PunkFunk inizia alle 22.

A chiudere il weekend in bellezza ci pensa Domenica Zines: il 15 dicembre, dalle 17 alle 20, il PunkFunk si trasforma in un pop-up market in cui, tra un cocktail, un calice di vino o una birra, si può chiacchierare, ascoltare buona musica, scoprire ed acquistare regali come zines, stampe, libri e dischi. Nel pomeriggio ci saranno piccoli talk con gli autori, con un mood molto informale.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

