Sono aperte le iscrizioni per la Caccia ai Tesori che si svolgerà a Palermo il 24 settembre tra i monumenti e le memorie storiche della città.

Organizzata dai Lions clubs Palermo dei Vespri, dagli Amici dei Musei Siciliani e dalla Polisportiva Pegaso, La Caccia ai Tesori ha l’obiettivo di coinvolgere famiglie e amici in un divertente gioco a tappe, in squadre da 2 a 5 componenti, per conoscere alcune pregevoli testimonianze del patrimonio artistico e culturale della città di Palermo. La partenza della “Caccia ai Tesori” è alle ore 10:00 da Villa Giulia e termina alle ore 17:00 nuovamente a Villa Giulia dove si svolgerà la premiazione. Il percorso si svolge attraverso 7 tappe all’interno di siti culturali e turistici della città in cui le squadre metteranno alla prova la conoscenza di Palermo e della sua storia con prove di cultura generale, ludiche e di abilità.

Il costo d’iscrizione per ogni squadra è di 50 euro.

