Vittoria doveva essere e vittoria e’ stata per i ragazzi di coach Alfonso Miosi alla prima giornata di ritorno del Campionato regionale di Serie C1. Dopo la sfortunata parentesi di Viagrande nella final four di Coppa Italia, il roster nerorosa risponde bene in campo al Palaoreto di Palermo, successo 4-2 in in match deciso con pazienza e intelligenza tattica contro un avversario ostico quale il Citta’ di Leonforte. Da sottolineare il lavoro di sacrificio di tutta la squadra brava ad aspettare il momento giusto contro una retroguardia brava a difendere bene, da menzionare la gara di grande qualita’ di Giovanni Tuzzolino doppietta importante e gara di spessore e del portierone Antonino D’Alba strepitoso soprattutto nella ripresa.

La compagine ospite di coach Nino Buttafuoco ben messa in campo e senza timori al cospetto della seconda forza del torneo, gioca una gara a viso aperto cercando di controbattere le avanzate dei padroni di casa.

Nella prima frazione di giuoco con un sostanziale equilibrio sul parquet e con un legno colpito per parte, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato poco dopo il tredicesimo grazie al mancino chirurgico del brasiliano Nilmar che dalla distanza supera il portiere leonfortese. Sulle ali dell’ entusiasmo, e con gli ospiti alla ricerca del pari sale in cattedra Giovanni Tuzzolino calcettista di spessore dello scacchiere di Miosi che trova il raddoppio piazzando un tiro al fulmicotone quattro minuti piu’ tardi. Si scuotono i ragazzi di Buttafuoco che pochi secondi dopo accorciano le distanze con una punizione precisa di D’Alessandro, mentre a un minuto dal termine ancora Giovanni Tuzzolino con un diagonale preciso cala il tris portando le due squadre all’intervallo sul parziale di 3-1.

Nella ripresa in un match giocato senza sosta e’ la formazione di Miosi a siglare la quarta rete al terzo con Vincenzo Restivo che sottoporta finalizza da vero attaccante una palla al bacio fornita dal bravo Marco Tabita. Il roster nerorosa avrebbe anche altre occasioni importanti da poter finalizzare ma sia il portiere e la retroguardia leonfortese negano la gioia del gol a Nilmar, Saviano, Vallecchia, Pitarresi e Giuliano, mentre al quinto chiude il tabellino della gara per gli ospiti Paolo Ipsale.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo





