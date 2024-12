Calcio a 5 Serie C femminile Sicilia, Athletic Club Palermo qualificazione storica alla fase regionale Coppa Italia, pareggio nel big match in trasferta contro il Palermo C5.





L’ Athletic Club Palermo entra nella storia del futsal palermitano e piazza un colpo sensazionale, saranno entrambe alla Fase finale regionale della Coppa Italia le due formazioni maschile e femminile.

Gia’ qualificata la formazione maschile qualche settimana fa dopo la doppia vittoria conseguita contro il Merienselicona Futsal, ieri sera e’ arrivato il verdetto anche per la formazione di futsal rosa. Nell’ ultima giornata del Girone A del Campionato Regionale di Serie C, capitan Corsetti e compagne hanno pareggiato 3-3 al Tocha Stadium sul campo del Palermo C5, ottenendo il PASS per la qualificazione alla Final Three di Coppa Italia Regionale che si terra’ a Viagrande(CT) dal 3 al 5 Gennaio 2025.





Dopo neanche 4 mesi dalla costituzione, il roster femminile, guidato in panchina dal bravo e sapiente Salvo Lo Piccolo e coadiuvato dal bravo Luca Lo Piccolo (figlio d’arte), sta ottenendo risultati eccezionali con una squadra di qualita’ formata da ragazze di grande spessore, carattere e personalita’.

Un grande, certosino e meticoloso lavoro ben coordinato dal Presidentissimo Gaetano Conte in forte sinergia con la Dirigenza nerorosa con Rosario Vadala’, Rita Scrimenti, Rossella Di Maggio che in poco meno di un mese ad Agosto hanno formato una squadra da zero, un grande capolavoro di Squadra.





Primo posto al termine del Girone di andata, sette vittorie, 1 solo pareggio, nessuna sconfitta, 90 reti miglior attacco dei tre Gironi Provinciali, sei reti appena subite.

Un organico di grande qualita’ quale quello nerorosa, che anche ieri sera in un un clima polare (inconsueto per Palermo) con freddo, pioggia e grandine e su un campo pesante, ha giocato con grande personalita’ e carisma al cospetto di un avversario difficile come il Palermo C5.

Il derby e big match non ha tradito le attese , si e’ giocato davanti ad una cornice di pubblico importante con la tribuna gremitissima di tifosi da ambedue le parti, grande e composto tifo per due squadre che hanno ben giocato in condizioni atmosferiche avverse in una gara correttissima e ben diretta dal bravo fischietto palermitano Bianca Castelli.

L’ Athletic Club Palermo parte forte andando immediatamente in vantaggio dopo neanche due minuti con capitan Giulia Corsetti, che su un pallone al bacio con il contagiri di Laura Ciriminna dalla destra, piazza in corsa un rasoterra imprendibile per il vantaggio nerorosa.

La formazione di coach Lo Piccolo avrebbe anche diverse occasioni per raddoppiare, ma e’ brava Angela Modica il portiere di casa (migliore in campo ieri sera per la sua squadra) respinge le diverse conclusioni, dove non arriva il portiere di casa ci pensano le sue compagne a salvare sulla linea e/o in area di rigore.

Poi la rabbiosa reazione delle padroni di casa che sfruttano due ripartenze micidiali ribaltando il match dapprima con la rete di Francesca Avella al tredicesimo e con Sara Di Girolamo al ventiduesimo, infine il grande ritorno delle nerorosa ospiti che riescono ad impattare quasi allo scadere della prima frazione con Alessia Bevilacqua che su una azione personale avanza e scaglia una sassata imprendibile, si va al riposo sul 2-2.

Nella ripresa, si assiste ad un match che infiamma la squadra di casa che si porta in vantaggio dopo due minuti da una azione di rimessa laterale da sinistra, dopo un batti e ribatti e’ ancora Francesca Avella che da due passi batte l’incolpevole Cagnina, vantaggio 3-2 Palermo C5. Il roster di coach Lo Piccolo sa che deve adesso recuperare e si getta in avanti giocando in maniera ordinata avendo a disposzione tante occasioni non sfruttate al meglio, ci pensa altresi’ Manuela Marrone che al dodicesimo da una rimessa da sinistra riceve palla e scaglia un tracciante sul palo ad incrociare, un vero eurogol che sancisce il pari finale e la meritata qualificazione alla Fase finale regionale.

