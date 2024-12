Calcio a 5 Serie C1 Sicilia, Athletic Club Palermo cala il settebello all’ Atletico Monreale adesso il distacco dalla vetta si riduce a due soli punti





Athletic Club Palermo il cuore oltre l’ostacolo, vince al Palacanino di Altofonte contro l’Atletico Monreale, score al termine di una bella gara 7-1 in favore dei nerorosa di coach Alfonso Miosi nella tredicesima e ultima giornata del Girone di andata del Campionato regionale di Serie C1 Girone A.

Successo meritato e di personalita’ ottenuto contro una squadra ostica e soprattutto anche per via delle tante assenze nel roster palermitano gia’ da alcuni mesi.

Dopo l’avvio di match con la rete di Mariolo per i normanni al primo minuto, sale in cattedra la squadra di casa del presidente Gaetano Conte che va in rete con la tripletta di Giovanni Tuzzolino, alla doppietta di capitan Alessandro Giuliano e alle reti di Umberto Vallecchia e Toto’ Intravaia.

Una vittoria maiuscola per una prestazione sontuosa di un gruppo che sa affrontare le emergenze con una grande forza e coesione. Un grande gruppo, un grande roster che consolida un ottimo e meritato secondo posto e riduce il gap dalla vetta adesso solo a due punti, il Campionato e’ piu’ che riaperto.





I Risultati della 13° Giornata

La Classifica della 13° Giornata

