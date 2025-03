Calcio a 5 Serie C1 Sicilia, Athletic Club Palermo vittoria contro il Canicattì e primato conservato, doppiette Yvaaldo e Baucina e reti di Pitarresi e Nilmar.





Athletic Club Palermo che nella 21 Giornata del Campionato Regionale Siciliano di Serie C1 supera con una bella vittoria il Citta’ di Canicattì e mantiene la vetta della Classifica del Girone A con 55 punti.

In un Palaoreto a porte chiuse in un clima surreale, il roster di coach Alfonso Miosi supera 6-0 la formazione di Peppe La Mendola giunta a Palermo falcidiata dalla assenze in primis Stefano Lo Pinzino e Walter Furno, mentre per il roster palermitano assenti capitan Alessandro Giuliano , Giovanni Tuzzolino, Anthony D’ Alba e Ciccio Tuve’.

La squadra di casa parte forte già dalle prime battute del primo tempo mettendo il risultato sul giusto binario grazie alle reti di Salvo Pitarresi e Yvaaldo dopo appena quattro minuti e avendo altrettante palle gol sventate dal bravo portiere ospite Salvo Arnone.

Ancora il brasiliano Yvaaldo (che gioca a memoria con il suo compagno di squadra Nilmar, prova superlativa di entrambi) firma il tris con una zampata a trenta secondi dal termine della prima frazione. Da segnalare l’ ottima prestazione di Salvo Pitarresi “The Wall” e di Vincenzo Restivo in fase difensiva e dei due portieri Giovanni Morrione e Giovanni Mazzola che si sono ben alternati.

Nella ripresa sale in cattedra Antonio Baucina con una prova sontuosa e la sua doppietta personale siglando due splendidi gol.

Da menzionare il lavoro prezioso sul parquet di Toto’ Intravaia e Giacomo Orlando che hanno sfiorato il gol in diverse occasioni e le giocate di Umberto Vallecchia, Vincenzo Saviano e Marco Tabita, corsa, dinamismo e voglia di far bene. Infine come non menzionare anche il brasiliano Nilmar che timbra il cartellino di un match ben giocato e corretto dalle due squadre.





Area Comunicazione Athletic Club Palermo

