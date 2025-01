Bella vittoria dell’ Athletic Club Palermo che supera al Palaoreto il San Vito Lo Capo con il risultato di 6-1 per la terza giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1 Girone A.

I ragazzi di coach Alfonso Miosi dopo una prestazione convincente si impongono grazie ad una prova maiuscola contro l’ ostica compagine di mr. Mauro Basile.

Sblocca il risultato la formazione di casa, poco dopo il quarto minuto con Vincenzo Restivo che da pochi passi deposita in rete su un assist al bacio di capitan Giuliano.

Il roster di Miosi ha la possibilita’ di raddoppiare con il mancino di Nilmar, ma la palla esce fuori di poco e sul contropiede successivo ci pensa al quinto Lino Marotta a battere Mazzola in uscita per il pareggio sanvitese.

L’ Athletic Club Palermo non si scompone e reinizia nuovamente a macinare giuoco sfiorando con Giovanni Tuzzolino la rete del vantaggio, rete che invece arriva puntuale al dodicesimo con capitan Alessandro Giuliano che appostato a centro area sfrutta una gran giocata del brasiliano Nilmar da sinistra, tocco da due passi e palla in rete.

Il match prosegue in maniera intensa, dopo la palla gol per gli ospiti con Lo Bianco terminata di poco alta, e’ il baby Vincenzo Saviano che cala il tris, il forte calcettista atletista e’ lesto a farsi trovare pronto in area dopo una respinta del portiere ospite a conclusione di una azione iniziata da Umberto Vallecchia.

La squadra di casa continua a gestire bene la frazione e ha la possibilita’ di andare nuovamente in gol dapprima con Toto’ Intravaia ma e’ bravo a bloccare in presa plastica il bravo portiere ospite Giovanni Vultaggio e pochi istanti dopo con Giovanni Tuzzolino che scheggia il palo con un tiro preciso. Poker Athletic che giunge quasi al diciassettesimo grazie a Umberto Vallecchia che di tacco devia in rete da pochi passi battendo l’ incolpevole Vultaggio.

Il roster nerorosa continua a produrre bel gioco trovando a tre minuti dalla fine del primo tempo la quinta rete con capitan Alessandro Giuliano(doppietta personale) che dopo una azione di Nilmar da destra e’ pronto ad insaccare da distanza ravvicinata.

Nella ripresa la compagine ospite tenta di reagire, ma e’ la squadra di casa che ci prova per ben due volte con Tuzzolino ma Vultaggio si oppone in entrambe le conclusioni, con Antonio Baucina ma strepitoso ancora il portiere sanvitese e infine con Nilmar che dalla propria tre quarti difensiva tenta l’ eurogol mancando di poco la porta ospite rimasta sguarnita. Il top player brasiliano riesce a trovare il sesto gol quasi al sedicesimo con un tiro dalla distanza dopo aver ricevuto un assist al bacio da destra di Baucina.

