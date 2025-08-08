Un altro calcettista di spessore e personalità per la ASD Futsal Emiri, in verde-blu arriva Giovanni Comandatore altro valore aggiunto al roster di coach Massimiliano Speciale.

Per il Presidentissimo Roberto Rampolla, altra chicca in entrata con un innesto fondamentale in uno organico di grande valore che vuole puntare a un Campionato di vertice in Serie C2.

Comandatore forte pivot palermitano classe 2002 dal gran carattere e personalità, ha già maturato tante esperienze importanti.

Ha militato tra le varie squadre, nel Bagheria Città delle Ville, segue l’ importante esperienza al Cus Palermo dove nella stagione sportiva 2023/24 in una stagione immensa ha realizzato 20 reti vincendo campionato di Serie C1 e Coppa Italia, infine nella scorsa stagione il passaggio al Palermo C5 dove ha disputato un buon Campionato Regionale di Serie C1.

Adesso il bomber della ZISA ha sposato il progetto sportivo del Presidente Rampolla per cercare insieme ai suoi compagni di squadra a provare a realizzare il salto di categoria e approdare in Serie C1.

Area Comunicazione e Ufficio Stampa ASD Futsal Emiri

#futsal

#SerieC2Sicilia

#ASDFutsalemiri

#futsalmercato

#comunicatostampa

#rassegnastampa

