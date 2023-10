Calcio Prima Categoria Girone C

La copertina di oggi è per i giovani calciatori della Ac Folgore Milazzo di Prima Categoria, che dopo tante partite difficili, dove qualche volta si è raccolto zero rispetto a quello prodotto, raggiungono la prima vittoria stagionale in trasferta, sul campo del Sinagra Calcio ,Le reti del 2 a 3 finale sono di Sindoni D. , Sgro’ P. e Torre R.

Il club di Milazzo si è ripetutu ieri nel primo turno di Coppa Sicilia , gara d’andata :

Folgore Milazzo – Lipari I.C. 2-1- ritorno 01/11/23 ore 14:30

Impegno, testardaggine, coraggio, umiltà e volontà sono gli aggettivi che descrivono i ragazzi di Mister Emanuele Russo in questa difficile stagione.

COPPA SICILIA – 1^ TURNO

Il primo turno di Coppa Sicilia, con 21 messinesi impegnate. Qualificazione ipotecata per Monforte San Giorgio, Or.Sa. e Orlandina, vittoriose con tre goleade.

I Monfortesi del milazzese Mister Salvatore Cambria battono 7-1 il Torregrotta, con il solito scatenato Venuti, autore di un poker , con l’autorete di Gazzara, i gol di La Spada e Marchese e di Abate per i rossoblù a completare il tabellino.

Vince Anche Orsa Promosport di Barcellona Pg , 6-3 sul campo del Rodì Milici: gli ospiti dilagano con Lanza (doppietta), Bucolo, Crisafulli, un autogol su tiro di Sottile e Mendolia, sbagliano un rigore con Carlo Materia e, poi, i locali accorciano con Daniele Puglisi, Gambera e Lupini.

Vittoria in trasferta per l’Orlandina Cinquina esterna sul campo del Sinagra: apre l’autogol di Starvaggi, poi Di Marco (doppietta), La Rosa e Praticò. Colpo in trasferta anche per lo Stefano Catania che, con De Pasquale e Diaconu, supera 2-0 il Pro Falcone, mentre il Riviera Nord, da ospite dal “Marullo”, batte 3-2 il Real Gescal con i gol dei fratelli Di Marco: uno per Giovanni e due per Giuseppe, mentre i locali accorciano due volte con Mutto e Barbera.

Vittorie di misure per Furci e Città di Villafranca, che battono 1-0, rispettivamente il Città di Santa Teresa con il gol di Di Nuzzo, e la Nuova Peloro con la rete di Gazzetta.

Successi casalinghi per la Folgore Milazzo, che supera 2-1 il Lipari con Dushkaj e Sindoni, dopo il momentaneo pari di Puglisi, e per il Real Itala, che invece si impone sul Real Rocchenere (gol di Aloisi) con le reti di Tavilla e De Tommasi. Stesso risultato anche per la Nasitana contro il Comprensorio del Tindari: locali avanti con Mollica e Cipriano, ma gli ospiti restano in partita con Ricart. Unico pari, infine, tra Giardini Naxos e Virtus Etnea, che chiudono sullo 0-0.

Nel dettaglio il PRIMO TURNO – Andata 18/10/23 ore 15:30 – Ritorno 01/11/23 ore 14:30

ACCOPPIAMENTI

Akron Savoca (Akron Giarre) – Riposto Calcio 2016 1-1 / ritorno ore 15:00

Calcio Furci – Città di Santa Teresa 1-0

Calcio Santa Venerina – Club Calcio San Gregorio 3-0

Città di Belpasso – San Pietro Calcio 1-1

Città di Casteldaccia – Città di Castellana 2-3

Città di Palagonia – FC Gymnica Scordia 0-0

Città di Petralia Soprana – Gangi 0-4

Città di Villafranca – Nuova Peloro 1-0 / ritorno 31/10/23 ore 20:30

FC Alcamo 1928 – Camporeale Calcio 2018 2-1

F.C. Gravina – Atletico Catania 2-1

Folgore Milazzo – Lipari I.C. 2-1

Giardini Naxos – Virtus Etna 0-0

Monforte San Giorgio – Torregrotta 7-1

Nasitana – Comprensorio del Tindari 2-1

Noto FC 2021 – Real Belvedere 0-2

Pro Falcone – Stefano Catania 0-2

Real Gescal – Riviera Nord 1-1 / ritorno ore 20:30

Real Itala Franco Zagami – Real Rocchenere 2-1

Rodì Milici – Or.Sa. Promosport 3-6

Serradifalco – Don Bosco 2000 3-1

Sinagra – Orlandina 0-5

Valderice Calcio 2013 – Salemi Polisportiva 1-2

Vigor Gela – Niscemi Football Club 1-0

TRIANGOLARE

Sport Palermo – 90011 Bagheria 6-1

90011 Bagheria – Regina Mundi S.G.A.P. 01/11/23 ore 14:30

Regina Mundi S.G.A.P. – Sport Palermo 08/11/23 ore 14:30

Classifica

Sport Palermo 3, Regina Mundi S.G.A.P. 0 , Bagheria 0

Prossimo turno di campionato di Prima Categoria Gir C

Campionato Prima categoria 5^ GIORNATE d’’Andata

SAB. 21 OTTOBRE

15:30 Melas – – Real Gescal

15:30 OR.SA. Promosport – – Città Di Villafranca

15:30 Pro Falcone – – Lipari I.C.

15:30 Torregrotta 1973 – – Monforte S. Giorgio Calcio

19:00 Riviera Nord – – Stefano Catania

DOM. 22 OTTOBRE

15:30 Folgore Milazzo – – Terme Vigliatore T

15:30 Rodi Milici — Nuova Peloro

Classifica: Monforte San Giorgio 12, Riviera Nord 10, Città di Villafranca 10, Or.Sa. 7, Torregrotta 6, Terme Vigliatore 5, Pro Falcone 5, Real Gescal 4, Lipari 4, Melas 3, Rodì Milici 3, Folgore Milazzo 3, Nuova Peloro 3, Stefano Catania 3

