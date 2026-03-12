Il Comiso torna al successo contro il Santa Croce. La squadra del presidente Gaetano Tomasello ha colto un importante successo scacciacrisi e supera brillantemente il Santa Croce. Mancano tre partite alla conclusione del campionato. La Barrese, in testa alla classifica, si avvia a conquistare la promozione. Comiso, Pozzallo e Don Bosco si trovano in zona play off, insieme al Cassibile Fontane Bianche e potrebbero sperare di conquistare la promozione attraverso gli spareggi di fine campionato.



Il Comiso è atteso da un tris di gare impegnative, che potrebbero risultare determinanti per la classifica finale. Sabato prossimo sarà in trasferta sul campo della Don Bosco, ad Aidone, poi giocherà in casa contro il Pozzallo. La squadra verdarancio chiuderà il campionato in trasferta contro l’Azzurra Francofonte.

“Era importante tornare a vincere e superare questo momento difficile – afferma Tomasello – squalifiche e infortuni ci hanno messo a dura prova. Vogliamo concludere al meglio questo campionato e disputare le ultime gare regalando le ultime soddisfazioni ai nostri tifosi. Siamo al terzo posto: vogliamo disputare i play off al meglio delle nostre possibilità e ottenere il miglior risultato possibile”.



“Contro il Santa Croce abbiamo disputato una buona gara – commenta l’allenatore Raffaele Monaco – Eravamo molto motivati perché ci tenevamo a questa vittoria. Ma anche il Santa Croce ha dato il massimo perché sta lottando per la salvezza. Siamo passati in vantaggio nel primo tempo, il Santa Croce ha pareggiato nel secondo e poi abbiamo trovato il gol decisivo con una doppietta di Bruccoleri”.



Per la finale di campionato Monaco è ottimista. “Abbiamo ormai la certezza di poter disputare i play off. E dovremo onorare al massimo questo impegno. Abbiamo superato un periodo difficile perché alcuni giocatori sono andati via. Abbiamo una rosa ristretta, ma giocatori molto validi e io conto molto su di loro. Ci attendono le ultime tre partite e due tra queste, contro Don Bosco e Pozzallo, sono scontri diretti in chiave play off. Non si può abbassare la guardia, giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.



