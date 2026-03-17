Colpi di pistola in pieno centro, tra piazza delle Primule e i giardini pubblici. È qui che due uomini, a bordo di un’auto, hanno aperto il fuoco contro un terzo, armato a sua volta, trasformando la sera del 4 aprile in un vero inferno per chi passava di lì. Un giovane passante rimane ferito tra collo e spalla, fortunatamente in modo lieve.

Gli arresti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno chiuso il cerchio: due degli indagati – un 33enne con precedenti per armi e droga e un 20enne con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti – finiscono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il terzo, un 22enne già in carcere per altri reati legati a droga, armi e violenza, riceve la notifica del provvedimento direttamente dietro le sbarre.

Le indagini