Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” sono in programma limitazioni alla circolazione per consentire a RFI di eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Siracusa–Gela, tratta Avola–Cassibile, nel territorio comunale di Cassibile.

Anas, nella giornata di domenica 18 gennaio, disporrà la chiusura totale al traffico della statale 115 dalle ore 9 alle ore 22, nel tratto compreso tra il km 393,790 e il km 394,100.

Deviazioni e transito consentito

Durante la chiusura saranno attivati percorsi alternativi, segnalati sul posto:

per i veicoli provenienti da Avola e diretti a Siracusa, deviazione al km 392,680 sulla SP 104 per Fontane Bianche; per i veicoli provenienti da Siracusa e diretti ad Avola, deviazione al km 402,420 sulla SP 104 per Fontane Bianche.

Nel tratto interessato dai lavori il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai frontisti.

Senso unico alternato lunedì 19 gennaio

Sempre per consentire il completamento delle attività, lunedì 19 gennaio, dalle ore 8 alle ore 16, lungo la stessa chilometrica sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri.



