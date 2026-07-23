Palermo 22 luglio 2026 – “Segnaliamo tre giorni di continui disservizi nella sede della Cgil Palermo, in via Meli, 5, per la mancanza della corrente elettrica. Al di là del fatto contingente e straordinario legato al caldo torrido di questi giorni – dichiara il segretario organizzativo Cgil Palermo Francesco Piastra – i distacchi di corrente elettrica nel corso di quest‘anno sono stati episodi ricorrenti anche nel periodo invernale e per giornate intere. Era ampiamente prevedibile in piena estate un sovraccarico per l’ utilizzo dei condizionatori. Non è normale invece che vengano pregiudicate attività essenziali, come l’assistenza che forniamo agli sportelli: l‘utenza che si rivolge a noi per le pratiche pensionistiche o per la scadenza dell’assegno d’inclusione, o ancora per tutti i provvedimenti assistenziali, e che non ha potuto avere risposte celeri in questi giorni, è composta in gran parte da persone anziane, che non possono spostarsi altrove”.

“Diverse attività commerciali di questa zona del centro storico ci hanno segnalato la stessa difficoltà – aggiunge Piastra – E anche segnalazioni sono arrivate da persone anziane, che soffrono per il caldo nelle loro abitazioni. In questa zona è ricorrente, c’è un problema infrastrutturale della rete elettrica, che va affrontato dal’Enel. Siamo rimasti senza luce troppe volte”.

“Al di là del problema del caldo e del maltempo, per cui i cavi si surriscaldano – aggiunge il segretario Filctem Cgil Paermo Calogero Guzzetta – c’è un problema di vetustà della rete, che va affrontato. Servono investimenti massicci da parte di E-Distribuzione (Enel), che non si possono limitare soltanto ai progetti del Pnrr in fase di realizzazione. Ma bisogna prevedere investimenti più ampi e mirati sulla rete elttrica siciliana e in particolare su quella del terriorio di Palermo e provincia”. Questo problema – continua Guzzetta – sta inoltre determinando un aggravio di lavoro per gli operai, chiamati a intervenire con notevoli disagi e turni massacranti e in condizioni molto pesanti”.

































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