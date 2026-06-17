Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dall’ASP di Palermo e dalla Protezione Civile del Comune di Palermo dedicata alla prevenzione degli effetti delle alte temperature sulla salute. Il primo appuntamento è in programma giovedì 18 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, in Piazza Castelnuovo, dove cittadini e turisti potranno ricevere informazioni, materiale divulgativo e consulenze specialistiche sui comportamenti da adottare durante i mesi più caldi dell’anno.

L’iniziativa rientra nel programma condiviso tra l’Azienda sanitaria e la Protezione Civile comunale per ridurre i rischi legati alle ondate di calore e sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione agli anziani, ai bambini, ai soggetti fragili e alle persone affette da patologie croniche.





Per tutta la mattinata medici dell’ASP di Palermo, operatori sanitari, volontari della Croce Rossa Italiana e volontari della prima circoscrizione del Distretto Lions 108YB Sicilia, personale del SUES 118 e della Protezione Civile saranno a disposizione dei cittadini per fornire consigli utili e indicazioni pratiche per affrontare il caldo in sicurezza.

Saranno inoltre presenti specialisti in dermatologia e nutrizionisti per attività di consulenza e informazione. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche agli animali d’affezione: i veterinari dell’ASP di Palermo offriranno suggerimenti e raccomandazioni per tutelarne il benessere durante le giornate caratterizzate da temperature elevate, illustrando ai proprietari le principali misure di prevenzione contro i colpi di calore e i rischi connessi all’esposizione prolungata al sole.





L’area sarà allestita con gazebo informativi dell’ASP di Palermo, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Gli operatori del SUES 118 cureranno anche una dimostrazione delle attività di primo soccorso. Saranno inoltre distribuiti acqua e materiale informativo ai cittadini presenti.

“Con l’arrivo della stagione estiva diventa fondamentale rafforzare le attività di informazione e prevenzione – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – è importante incontrare direttamente i cittadini nei luoghi più frequentati della città per promuovere comportamenti corretti e prevenire situazioni di rischio che possono avere conseguenze anche gravi sulla salute”.

L’appuntamento del 18 giugno è il primo di una serie di incontri del programma estivo di informazione e sensibilizzazione promosso dall’ASP e dalla Protezione Civile comunale per affrontare in maniera consapevole e sicura il periodo delle alte temperature.

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