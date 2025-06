Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, si rinnova l’attenzione verso gli animali randagi, messi a dura prova dalle alte temperature. A lanciare un appello alla cittadinanza è il presidente nazionale dell’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia, Gaspare Camarda, che invita tutti a un piccolo ma significativo gesto di responsabilità e sensibilità: «Riempite una ciotola d’acqua per gli animali randagi». «L’aumento delle temperature rende estremamente difficile per cani e gatti senza una casa trovare fonti di acqua fresca e pulita, mettendone a rischio la sopravvivenza – spiega Camarda –. Per questo motivo chiediamo a cittadini, commercianti e amministratori di condominio di posizionare una ciotola d’acqua all’esterno della propria abitazione, del proprio negozio o all’ingresso del proprio stabile».





Che sottolinea l’importanza della collaborazione di tutta la cittadina per tutelare gli animali randagi presenti sul territorio. «Questo piccolo atto di cura può salvare la vita a molti animali che, sotto il sole cocente, cercano disperatamente refrigerio – prosegue Camarda –. Le temperature elevate mettono a dura prova anche loro. Chiediamo un piccolo sforzo che dimostra il grande cuore e il senso di civiltà della nostra comunità. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che, con gesti quotidiani come questo, contribuiscono a rendere una città più solidale e attenta. Ogni gesto di cura, anche il più piccolo, è una grande forma di civiltà».





L’appello si inserisce in una più ampia campagna di sensibilizzazione che mira a promuovere il rispetto e la tutela degli animali, in particolare durante i mesi estivi, quando il disagio e il pericolo per i randagi si acuiscono.

