L’11 agosto sarà un’edizione particolare di Calice di Stelle, non solo un evento per gli appassionati di vino e per gli enoturisti, ma un momento di riflessione e di consapevolezza. Il 24 luglio scorso, la nostra azienda, così come tante altre nel territorio, è rimasta danneggiata dalla furia degli incendi.

La Balza delle Mura Dionigiane, il parco Archeologico che la contiene è, o meglio era, l’unico grande polmone verde di Siracusa Nord. Un perfetto equilibrio di biodiversità, di storia e natura, di passato, presente e futuro del nostro territorio. Da anni chiediamo alle istituzioni responsabili di attivarsi per far sì che il Parco delle Mura Dionigiane non sia solamente un perimetro tracciato su una cartina e abbandonato all’incuria e al degrado ma un luogo simbolo della città e della sua rinascita. “Per questa stagione – ha dichiarato Carmela Pupillo – il rischio incendi è scongiurato, non c’è più niente da bruciare, ma arriveranno come consuetudine le piogge e i medicane e sulla Balza senza più alberi, radici e vegetazione, il rischio idrogeologico sarà altissimo”. “Il nostro è quindi un appello a non abbassare la guardia, a fare sentire la nostra voce. Insieme a Legambiente Siracusa, Natura Sicula, FAI e Quasi Bikers – conclude Carmela Pupillo – chiediamo alle istituzioni competenti di intervenire una volta per tutte sul Parco delle Mura Dionigiane programmando interventi di manutenzione e di messa in sicurezza”. L’appuntamento è fissato per l’11 Agosto, a Targia, presso le Cantine Pupillo. Alle 18:30 sarà prevista una passeggiata sotto la Balza delle Mura Dionigiane. Dalle 19.30 degustazioni vini.