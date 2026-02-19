Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 16:30, nella Sala Mario Scelba (Salone di rappresentanza) del Palazzo Municipale di Caltagirone, si terrà il convegno di presentazione del progetto CON.TE.M.P.LA – CONciliazione dei TEmPi per il Miglioramento delle Politiche sul LAvoro, durante il quale saranno illustrati i risultati conseguiti.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, si è configurata come un intervento strategico orientato al rafforzamento delle politiche di welfare aziendale e al miglioramento del benessere organizzativo, con l’obiettivo di sostenere un equilibrio più efficace tra vita privata e attività lavorativa.

In tale contesto, sono stati attivati servizi personalizzati erogati tramite voucher, articolati in un’offerta integrata che ha incluso interventi di manutenzione domestica, baby sitting qualificato, maggiordomo aziendale, assistenza domiciliare a favore di familiari in condizioni di fragilità e percorsi di formazione digitale finalizzati allo sviluppo delle competenze informatiche. L’implementazione di queste misure ha generato ricadute positive in termini di produttività, motivazione e coinvolgimento del personale, contribuendo parallelamente alla riduzione delle assenze e al miglioramento del clima aziendale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, insieme ai rappresentanti delle realtà cooperative e degli organismi coinvolti nel partenariato progettuale: Giuseppe Buoncuore per la Cooperativa Opera Prossima, Marta Alleruzzo per la Cooperativa San Francesco ed Eleonora Contarino, Presidente della Cooperativa C.E.D.A. e del Dipartimento Nazionale Progettazione UN.I.COOP.

Seguiranno gli interventi di Antonio Gambuzza, Project Manager del progetto, Alberto Giampino, docente del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo, e Marco Ginanneschi, Direttore del Dipartimento Nazionale Progettazione UN.I.COOP.

Le conclusioni saranno affidate a Lucia Dello Russo, Presidente UNI.COOP, Unione Italiana Cooperative, ed EBILCOOP – Ente Bilaterale Nazionale per i Lavoratori di Cooperative.

Modera Salvo Cona (Direttore del quotidiano online “Il Solidale”).

L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione delle risorse umane e di promozione di modelli organizzativi orientati alla sostenibilità sociale, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore per lo sviluppo del territorio e il miglioramento della qualità del lavoro. La partecipazione è aperta.

