“Si è conclusa un’edizione che porteremo nel cuore”. A dirlo con grande soddisfazione sono la brava Molly Narciso e l’intraprendente Jacopo Pampallona i quali si sono occupati di presentare l’atteso evento “Caltagirone Show Fest” che ha riscosso lusinghieri consensi e scroscianti applausi. Entrambi i presentatori hanno avuto il compito di accompagnare il pubblico in una serata coinvolgente e ricca di sorprese, per tutti unica ed indimenticabile, all’insegna dello spettacolo, della musica, della moda e dell’intrattenimento che sabato 27 giugno, a partire dalle ore 18, alla Villa comunale, ha animato il cuore della città con un programma ricco di emozioni. Nel corso di “Caltagirone Show Fest”, sul palco si sono alternati artisti, cantanti ed ospiti speciali.





Preziosa si è rivelata come sempre la direzione artistica di “Moda”, curata magistralmente dalla stilista caltagironese Patrizia Gerbino, considerato che la moda è stata protagonista con il fantastico Défilé Scintille di J.P. Management: hanno sfilato modelle e modelli in una passerella all’insegna dell’eleganza e del talento. Altrettanto preziosa si è rivelato il contributo professionale del direttore artistico “musicale” Nicola Di Maria il quale evidenzia la valenza di “un evento pensato per valorizzare talenti, associazioni, attività del territorio ed offrire al pubblico uno spettacolo indimenticabile tra luci, musica, moda e divertimento”.





Jacopo Pampallona e Molly Narciso ringraziano “tutto lo staff organizzativo: la direzione marketing e logistica di Cristina Coffano, il social media manager Christian Cannizzo, il fotografo Aldo Gattuso, il media partner Radio Rete Centrale, la talentuosa Special Guest Francesca Lanza di The Voice Kids , la Band dei Joe Near, i cantanti Kiesa, Laura Barbera, Daniela Scapellato e Renato Alario, i Solaris, la nota associazione sportiva di ballo “Baila Conmigo” di Manuel Pintaloro con le belle esibizioni curate da Marzia Giardina, la BodyTecnoFit e Outdoor Workout di Max Salerno, l’AIMO, associazione di carattere sociale di Claudio Lo Nigro e poi ancora Cristina Brezza partner dell’evento che ha parlato dei temi contro la violenza sulle donne.





Grazie anche ai nostri sponsor commerciali Attimi Eventi e Nuova idea allestimenti florealie soprattutto al meraviglioso pubblico che ha scelto di vivere con noi una serata di musica, spettacolo, moda, sport, solidarietà ed emozioni, la cui folta e partecipata presenza è stata la vera forza di questo evento. Inoltre, un sentito ringraziamento al Comune di Caltagirone per il patrocinio, a tutti gli artisti, alle associazioni, agli sponsor, ai media partner, ai volontari, ai tecnici, allo staff organizzativo e a ogni persona che, con impegno e passione, ha contribuito a rendere possibile questa grande festa. Infine, un grazie speciale ai miei compagni di viaggio, a tutti coloro che hanno creduto nel progetto sin dal primo giorno e a chi ha condiviso con noi il sogno di valorizzare il talento e le eccellenze del nostro territorio”.

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