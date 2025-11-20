Caltagirone – Dopo la deliberazione con cui l’associazione “Caltagirone Libera e Futura” ha annunciato la partecipazione alle prossime elezioni amministrative con una propria lista e con la candidatura a sindaco dell’avv. Salvatore Romeo, arrivano oggi le prime adesioni politiche significative.

A esprimere una chiara e convinta condivisione del progetto è il segretario comunale dell’Udc Claudio Tasca di Caltagirone ( nella foto) , che rende nota la posizione del partito al termine di una approfondita analisi interna condotta insieme agli organi provinciali e cittadini.

In un comunicato ufficiale, il segretario sottolinea come “la candidatura dell’avv. Romeo rappresenti una proposta credibile e autorevole per il futuro della nostra città. Abbiamo valutato attentamente il quadro politico e amministrativo attuale e riteniamo che le capacità professionali e il profilo politico dell’avvocato Romeo siano pienamente adeguati alle sfide che Caltagirone si trova oggi ad affrontare.”

Secondo l’Udc, la città necessita di una guida capace di dialogare con l’intera comunità, affrontando con serietà e competenza i problemi che da anni gravano sul territorio. “Siamo certi – prosegue il segretario Tasca – che l’avv. Romeo possa contribuire a rilanciare Caltagirone, restituendole quella centralità e quella vitalità che hanno caratterizzato alcuni dei momenti più significativi della sua storia recente.”

Un passaggio particolarmente rilevante del documento richiama l’eredità morale e politica di Don Luigi Sturzo, figura centrale per la tradizione popolare e per la stessa identità della città. “Non possiamo dimenticare – afferma l’Udc – che Caltagirone è la città di Don Sturzo, e che ogni progetto amministrativo credibile deve ispirarsi ai valori di partecipazione, responsabilità e servizio alla comunità che ne hanno segnato il pensiero. In questa prospettiva, la proposta municipalista promossa dall’associazione ‘Caltagirone Libera e Futura’ e incarnata dalla candidatura dell’avv. Romeo ci appare pienamente in sintonia con tale eredità.”

L’Udc di Caltagirone conclude ribadendo il proprio impegno a collaborare in modo leale e costruttivo all’interno del percorso programmatico annunciato dall’associazione, partecipando ai gruppi di studio e ai momenti di confronto pubblico che saranno avviati nei prossimi giorni. “Siamo convinti – chiude il comunicato – che attraverso un lavoro condiviso, serio e quotidiano, sarà possibile costruire una proposta amministrativa solida, capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e di restituire alla nostra città una prospettiva di sviluppo e di fiducia.”

