Anche quest’anno Confartigianato Persone in collaborazione con il Ministero dell’Interno e le Forze dell’Ordine aderisce alla campagna nazionale “PIÙ SICURI INSIEME” realizzata per la sicurezza contro le truffe agli anziani.

L’iniziativa, giunta alla sua 6° edizione, prevede una massiccia campagna di sensibilizzazione attraverso la distribuzione di opuscoli e vademecum contenenti dei consigli e regole utili per prevenire le truffe agli anziani, con illustrazioni di situazioni di rischio in tutti i contesti dai “tradizionali” come in casa ad opera di finti tecnici/operatori, a quelli più moderni con le truffe online.





“Le truffe ai danni delle persone più deboli sono un fenomeno sempre più diffuso – dice Giuseppe Difrancesco presidente dell’ANCoS APS di Confartigianato Caltanissetta – siamo consapevoli – continua – che per contrastare tale fenomeno occorre sempre di più informare e sensibilizzare tutti specialmente le categorie più fragili. Ringraziamo il supporto di tutte le istituzioni, del Comune, del Prefetto, dei Vigili Urbani e delle Forze dell’Ordine che ogni giorno, con il loro intervento, aiutano a prevenire e a evitare conseguenze più serie. Anche quest’anno saremo presenti sul territorio con una giornata di volontariato dedicata al coinvolgimento della cittadinanza.”

