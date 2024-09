Si è svolta domenica 15 settembre presso la Casa del Presepe, ex rifugio antiaereo di Caltanissetta, l’inaugurazione della mostra dedicata al Santo Patrono San Michele Arcangelo di Caltanissetta e la mostra fotografica “Der Suchende” di Giuseppe Calascibetta, patrocinata dall’Associazione Presepisti Nisseni e dall’Associazione Fotonauti.

La mostra di Giuseppe Calascibetta è stata recensita dalla Dott. ssa Regina Denise Bellone che afferma: ” La nuova mostra fotografica di Giuseppe Calascibetta, nasce come un viaggio dell’anima, un cammino sospeso tra sogno e realtà. Il titolo, che deriva dal tedesco “Der Suchende”, ovvero “colui che crede”, invita lo spettatore a intraprendere un percorso intimo, quasi metafisico, dove l’io contemporaneo si frantuma tra spirito e materia, tra passato e presente. In questa danza di immagini, cinque elementi si intrecciano, eco lontane della precedente mostra “Daimon”, dove l’essenza del sogno si fonde con la cruda verità. “Daimon” era la ricerca di giustizia, l’urgenza di superare l’ingiustizia, di affermare la supremazia della luce sull’ombra, non solo sul piano fisico e politico, ma in una dimensione più profonda, escatologica. “Der suchende “, invece, ci parla di rinascita, di fede in se stessi, del coraggio di risorgere dalle ceneri dopo aver toccato la propria anima. Qui il visitatore è chiamato a perdersi e ritrovarsi, in un susseguirsi di scatti che narrano l’intimo viaggio dell’artista, dal dolore alla rinascita, dall’ombra alla luce, attraverso anni di introspezione e scoperta. Le fotografie esposte, sovrapposizioni di tempi e spazi diversi, non cercano l’origine, ma celebrano la coesistenza di realtà parallele, di piani che si toccano senza distruggersi.

Il presidente dell’Ass. Presepisti Nisseni, Marco Archetti ha affermato : “un grazie di cuore al Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta Don Onofrio Castelli, al Vice Sindaco Prof.ssa Giovanna Candura, al Presidente della Pro Loco Luca Micciche’, all’ex sindaco, oggi consigliere comunale, Dott. Roberto Gambino, a tutti gli altri consiglieri comunali presenti, al folto gruppo di portatori di San Michele capeggiati da Totò Bellomo, al mio consiglio di amministrazione, a tutti i soci Presepisti, a tutti i Pittori, alla Protezione Civile P.A. di Caltanissetta capeggiata da Salvatore Giordano, alla Banda Musicale San Pio X, a tutti gli amici e cittadini presenti, all’emittente televisiva Azzurra TV e alla Signora Silvana Bartolotta….. Grazie a tutti di cuore”. La mostra avrà i seguenti orari di apertura: 10:30-12:30 17:30-20:30.

